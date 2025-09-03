Україна купує більше дизелю з Індії. Що не так з пальним і до чого тут "Укрнафта"

Цьогоріч Індія стала одним із найбільших постачальників дизеля в Україну. Це викликає занепокоєння через фінансування агресора під час війни, адже значна частка пального вироблена саме з російської сировини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Forbes.

За даними Forbes Ukraine, у січні-серпні 2025 Україна імпортувала з Індії 451 тис. т дизельного пального на 333 млн доларів, що становить близько 10% загального імпорту.

А у квітні, липні та серпні Індія стала лідером серед постачальників дизелю. Попит на індійське пальне зріс через падіння постачань із Греції та конкурентну ціну завдяки великим обсягам відвантажень.

Втім, проблема полягає в тому, що найбільший індійський експортер Reliance Industries виробляє пальне зі значною часткою російської нафти - до 50% у структурі переробки. Таким чином, імпорт індійського дизеля фактично означає фінансову підтримку російської нафтової галузі, яка є основним донором бюджету держави-агресора.

Частина українських компаній відмовляється від такого пального, пише Forbes Ukraine. Так, у компаніях WOG і ОККО заявили, що не купують індійське дизпаливо, усвідомлюючи його походження.

Проте як зазначає політичний оглядач Михайло Шнайдер, за даними "Нафторинку", у липні 2025 року частка індійського дизеля в структурі імпорту України зросла вже до 16%.

Експерт також звернув увагу на те, що навіть державна "Укрнафта" подала на тендер Міноборони пропозиції щодо індійського дизеля, у якому частка російської сировини може становити до половини.

Так, на тендері "Державного оператора тилу" компанія взяла 3 з 4 лотів загальним обсягом 12,8 тисяч тонн дизельного пального на суму майже 500 млн грн. Договори були підписані 5 серпня, а термін поставки визначений на 31 серпня. Серед поданих компанією документів були паспорти якості та довідка виробника Reliance Industries.

За його словами, це виглядає як "злочин або й гірше", адже український бюджет у такому разі фактично фінансує енергетичний сектор Росії.

"А у випадку з "Укрнафтою" ситуація ще гірша: закупівлі здійснюються за гроші українського бюджету, адже кінцевим покупцем є Міністерство оборони", - підкреслює експерт.

Шнайдер також нагадав, що з січня 2026 року ЄС вводить заборону на імпорт нафтопродуктів, виготовлених у третіх країнах із використанням російської сирої нафти.

"Коли у 2022 році держава націоналізувала "Укрнафту" та "Укртатнафту", логіка була проста - забезпечити армію пальним з української нафти. Це питання енергетичної безпеки. Але коли у 2025 році державна компанія постачає армії пальне з російської нафти, то це вже робота на інтереси енергетичної галузі Росії", - наголошує Шнайдер.