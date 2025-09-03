ua en ru
Ср, 03 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Україна купує більше дизелю з Індії. Що не так з пальним і до чого тут "Укрнафта"

Середа 03 вересня 2025 16:19
UA EN RU
Україна купує більше дизелю з Індії. Що не так з пальним і до чого тут "Укрнафта" Фото: Індія нарощує імпорт дизеля в Україну з часткою російської сировини (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Цьогоріч Індія стала одним із найбільших постачальників дизеля в Україну. Це викликає занепокоєння через фінансування агресора під час війни, адже значна частка пального вироблена саме з російської сировини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Forbes.

За даними Forbes Ukraine, у січні-серпні 2025 Україна імпортувала з Індії 451 тис. т дизельного пального на 333 млн доларів, що становить близько 10% загального імпорту.

А у квітні, липні та серпні Індія стала лідером серед постачальників дизелю. Попит на індійське пальне зріс через падіння постачань із Греції та конкурентну ціну завдяки великим обсягам відвантажень.

Втім, проблема полягає в тому, що найбільший індійський експортер Reliance Industries виробляє пальне зі значною часткою російської нафти - до 50% у структурі переробки. Таким чином, імпорт індійського дизеля фактично означає фінансову підтримку російської нафтової галузі, яка є основним донором бюджету держави-агресора.

Частина українських компаній відмовляється від такого пального, пише Forbes Ukraine. Так, у компаніях WOG і ОККО заявили, що не купують індійське дизпаливо, усвідомлюючи його походження.

Проте як зазначає політичний оглядач Михайло Шнайдер, за даними "Нафторинку", у липні 2025 року частка індійського дизеля в структурі імпорту України зросла вже до 16%.

Експерт також звернув увагу на те, що навіть державна "Укрнафта" подала на тендер Міноборони пропозиції щодо індійського дизеля, у якому частка російської сировини може становити до половини.

Так, на тендері "Державного оператора тилу" компанія взяла 3 з 4 лотів загальним обсягом 12,8 тисяч тонн дизельного пального на суму майже 500 млн грн. Договори були підписані 5 серпня, а термін поставки визначений на 31 серпня. Серед поданих компанією документів були паспорти якості та довідка виробника Reliance Industries.

За його словами, це виглядає як "злочин або й гірше", адже український бюджет у такому разі фактично фінансує енергетичний сектор Росії.

"А у випадку з "Укрнафтою" ситуація ще гірша: закупівлі здійснюються за гроші українського бюджету, адже кінцевим покупцем є Міністерство оборони", - підкреслює експерт.

Шнайдер також нагадав, що з січня 2026 року ЄС вводить заборону на імпорт нафтопродуктів, виготовлених у третіх країнах із використанням російської сирої нафти.

"Коли у 2022 році держава націоналізувала "Укрнафту" та "Укртатнафту", логіка була проста - забезпечити армію пальним з української нафти. Це питання енергетичної безпеки. Але коли у 2025 році державна компанія постачає армії пальне з російської нафти, то це вже робота на інтереси енергетичної галузі Росії", - наголошує Шнайдер.

Раніше в окремому матеріалі ми розповідали, як індійська компанія Мукеша Амбані допомагає Росії продавати нафту.

Читайте РБК-Україна в Google News
Індія Паливо Війна Росії проти України
Новини
Зеленський прибув з візитом до Данії
Зеленський прибув з візитом до Данії
Аналітика
Путін посилить обстріли? Чи готова Україна до нових ударів по енергетиці
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Путін посилить обстріли? Чи готова Україна до нових ударів по енергетиці