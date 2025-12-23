У Києві та ряді областях на тлі атаки РФ ввели аварійні відключення світла
У Києві та ряді областей сьогодні зранку, 23 грудня, на тлі масованої ракетно-дронової атаки росіян введені аварійні відключення світла.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Ясно", ДТЕК та "Чернігівобленерго".
Повідомляється, що зранку екстрені відключення введені у Києві, Київській, Кіровоградській, Сумській, Дніпропетровській, Житомирській, Черкаській та Чернігівській областях.
Київ та область
"Київ, Київщина: за командою Укренерго застосовані екстрені відключення. В разі змін будемо оперативно вас інформувати у нашому телеграм-каналі", - зазначили у ДТЕК.
Дніпропетровська область
"Дніпропетровщина: за командою "Укренерго" також застосовані екстрені відключення. В разі змін будемо оперативно вас інформувати у нашому телеграм-каналі", - зазначили у ДТЕК.
Житомирська область
"Отримали команду від НЕК "Укренерго" на введення аварійних відключень електроенергії (ГАВ). Просимо з розумінням поставитися до вжитих заходів, спрямованих на збереження енергосистеми України", - зазначили у "Житомиробленерго".
Кіровоградська область
"Аварійні відключення електроенергії ввели на Кіровоградщині сьогодні, 23 грудня, з 07:37. Це розпорядження НЕК "Укренерго", - йдеться у повідомленні обленерго.
Також зазначається, що в разі одночасного введення в дію ГАВ та ГПВ час відключення за вашим графіком може бути збільшено.
Полтавська область
"В області застосовано ГАВ. Отримана команда від НЕК "Укренерго" застосувати ГАВ в об"ємі 3 черг", - зазначили у "Полтаваобленерго".
Сумська область
"Шановні споживачі електроенергії. За вказівкою НЕК "Укренерго", на території Сумщини введені графіки аварійних відключень для 1, 2 та 3 черг", - повідомили у "Сумиобленерго".
Причина такого рішення - пошкодження енергосистеми внаслідок атаки армії РФ. Черга за графіками аварійних відключень не співпадає з чергою при погодинних.
Чернігівська область
"За вказівкою НЕК "Укренерго", на Чернігівщині застосовано 5 черг Графіка аварійних відключень. ГАВ діє до окремого розпорядження НЕК "Укренерго", - зазначили у "Чернігівобленерго".
Черкаська область
У "Черкасиобленерго" також зазначили, що через наслідки попередніх масованих ракетно-дронових атак застосовані графіки аварійних відключень за командою НЕК "Укренерго". Також продовжують діяти графіки погодинних відключень (ГПВ).
"Просимо з розумінням поставитися до вжитих заходів, спрямованих на збереження енергосистеми України. Сьогодні є необхідність у дуже ощадливому споживанні електроенергії", - йдеться у повідомленні компанії.
Удари по енергетиці та ситуація зі світлом
Нагадаємо, що сьогодні вночі війська РФ масовано атакують Україну дронами та ракетами різних типів. Так, через ворожий обстріл у Сумській області перебої з електрикою внаслідок масованої атаки ворожих безпілотників.
Минулої ночі, 22 грудня, окупанти двічі атакували Одесу ударними безпілотниками. Внаслідок обстрілу пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури міста.
Внаслідок ворожої атаки тимчасово без електропостачання залишилася частина одного з районів. Також повідомлялось про постраждалого, якого доставили до лікарні з осколковими пораненнями.
Крім того, під ударом росіян перебувала й Житомирська область. Там окупанти обстріляли об’єкти енергетичної та транспортної інфраструктури, постраждали четверо працівників "Укрзалізниці".