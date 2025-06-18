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Рада перенесла обов'язок додавати 5% біоетанолу до бензину на наступний рік

Україна, Середа 18 червня 2025 14:38
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Рада перенесла обов'язок додавати 5% біоетанолу до бензину на наступний рік Фото: Рада звільнила бензин від біоетанолу (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

В Україні з 1 травня АЗС були зобов'язані продавати бензин з додаванням 5% біоетанолу. Рада перенесла цю норму на наступний рік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.

Железняк повідомив, що норма включена до законопроєкту №13134, який був прийнятий в цілому.

Згідно з правкою голови податкового комітету Данила Гетманцева, відповідальність за правопорушення щодо вмісту біоетанолу в бензині до 1 січня 2026 року не застосовується.

Біоетанол в бензині

З 1 травня 2025 року на українських автозаправних станціях почали продавати бензин, у складі якого має бути 5% біоетанолу. Це передбачено змінами щодо обов’язковості використання рідкого біопалива (біокомпонентів) у галузі транспорту, прийнятими ще торік.

Біоетанол - це спирт, який виробляється з рослинної сировини, наприклад, кукурудзи, і додається до бензину як компонент, що знижує шкідливі викиди в атмосферу.

У Європі та США такі домішки давно є нормою. Наприклад, у ЄС активно використовують марки E5 та E10, а в Бразилії біоетанол може складати до 80% у паливі.

Подібне пальне в Україну вже давно завозиться з Європи.

У НБУ зазначили, що ціни можуть трохи підвищитися через вимогу обов'язкового додавання біоетанолу в автомобільні бензини з 1 травня 2025 року, оскільки за додавання спирту виробники братимуть націнку.

Однак за травень бензин подешевшав на АЗС в Україні. Зараз ціни знову пішли вгору через подорожчання нафти на світових ринках.

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