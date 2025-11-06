Цены на бензин и дизель вырастут? Чего ждать водителям до конца года

В Украине в ближайшее время возможны колебания цен на топливо. Эксперты дают разные прогнозы относительно динамики.

Сколько стоит топливо в Украине, будут ли расти цены из-за отключения света и какой будет стоимость до конца года – в материале РБК-Украина .

Какие цены на топливо в Украине

По состоянию на 4 ноября средняя цена 1 литра бензина марки A-95+ в Украине составляет 63 гривны, свидетельствуют данные украинской площадки для покупки и продажи автомобилей AUTO.RIA. Обычный А-95 стоит 58,28 гривны, а А-92 – 56,75 гривны. Цены на дизельное топливо равны 56,14 гривны.

За месяц цены на определенные марки бензина в Украине почти не изменились, а некоторые виды вообще подешевели. Бензин марки A-95+ 6 октября стоил 63,01 гривны. Это на 1 копейку больше чем текущая цена. Обычный А-95 подешевел на 33 копейки, в начале октября его стоимость составляла 58,61 гривны. А-92 подорожал на 2 копейки. 6 октября средняя цена за 1 литр бензина этой марки равнялась 56,73 гривны.

В то же время стоимость дизельного топлива за месяц выросла существеннее. 6 октября средняя цена на этот вид топлива составляла 55,58 гривны. Это на 56 копеек ниже, чем в начале ноября.

Почему цены на топливо могут вырасти

До конца ноября цены на топливо в Украине могут вырасти, заявил топливный аналитик Дмитрий Леушкин на своей странице в Facebook.

Потенциальное подорожание он связывает с дефицитом топлива на европейском рынке из-за введения 19-го пакета санкций против России, а также с ограничениями на импорт нефтепродуктов российского происхождения в Украину. Сейчас в Украине уже ощущается нехватка ресурсов, прежде всего дизельного топлива, отметил он.

Резкий рост цен на нефтепродукты в Европе создал предпосылки подорожания топлива в Украине, считает директор консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн. "Цены выросли и на бензин и дизтопливо. Даже нефть была стабильной, тогда как на дизель цена существенно выросла", - пояснил эксперт в комментарии РБК-Украина.

Главным фактором повышения цен на топливо стал 19-й пакет санкций ЕС, который предусматривает запрет импорта нефтепродуктов из стран, перерабатывающих российскую нефть, в частности Турции и Индии.

"Эти страны занимают достаточно большую долю на европейском рынке, и это вызвало ажиотаж", - отметил Куюн. По его словам, европейские компании начали активно формировать запасы, что привело к скачку спроса и цен.

Параллельно украинский рынок испытал дефицит предложения топлива из-за сразу нескольких ограничений в поставках, добавил эксперт. Поставки из Словакии остановились из-за рисков санкций в отношении российской нефти, возникли трудности с румынского направления после усиленного контроля экспорта, а НПЗ в Литве стал на ремонт, пояснил Куюн.

"Дополнительно на рынок повлиял вывод из строя Кременчугского НПЗ", - подчеркнул эксперт.

АЗС в Украине (фото Getty Images)

Кроме того, с 1 января повышаются акцизные ставки на бензин и дизель, что станет дополнительным фактором роста цен. Директор Центра прикладных исследований Юрий Щедрин считает ежегодное повышение акцизов на топливо главным фактором подорожания топлива в Украине.

Щедрин также считает, что на стоимость топлива сейчас влияет еще и ситуация на внешних рынках.

"Украина получает топливо из Европы, которая частично закупает его на индийских НПЗ. Последние сокращают поставки, что создает риск небольшого дефицита топлива", - пояснил Щедрин в комментарии РБК-Украина.

Хотя мировые котировки нефти в последнее время остаются относительно стабильными, украинские сети все равно закладывают в стоимость потенциальные риски. Именно поэтому цены не спешат снижаться даже тогда, когда "черное золото" в мире дешевеет, добавил эксперт

"Маржа сетей АЗС сейчас больше, чем до войны", - пояснил Щедрин, и добавил, что трейдеры формируют цену с учетом возможных колебаний и рисков логистики.

Вырастут ли цены из-за ударов по энергетике

Несмотря на риски новых атак на энергетическую инфраструктуру и возможные отключения электроэнергии в Украине, эксперты не ожидают, что спрос на топливо для генераторов, приведет к повышению цен на бензин и дизель.

"Рынок имеет достаточные объемы ресурса и спрос со стороны домохозяйств и бизнеса на топливо для генераторов не является критическим для ценообразования. На украинский рынок больше влияют мировые цены на топливо", - пояснил Куюн.

Мужчина заправляет автомобиль на АЗС (фото Getty Images)

Объемы использования топлива домохозяйствами из-за отключения света недостаточны, чтобы создать дефицит или значительное ценовое давление, добавил Щедрин.

"Подготовка бизнеса к зимнему периоду, включая формирование топливных запасов, уже постепенно состоялась. Это также снизило вероятность резкого скачка спроса", - подчеркнул эксперт.

Какими будут цены на топливо

Эксперты по-разному оценивают дальнейшие колебания цен на топливо в Украине. Сергей Куюн не ожидает подорожания топлива до конца года и прогнозирует частичный откат цен после повышения. Он считает, что цены на топливо до нового года могут упасть примерно на гривну.

"Та гривна, которая за последнее время появилась, она точно лишняя. Это минимум, который рынок должен отыграть назад", - добавил эксперт.

Щедрин ожидает умеренный рост цен на топливо в ближайший месяц. Впрочем, по его словам, повышение будет постепенным и не превысит нескольких процентов.

"Я ожидаю небольшое подорожание - в пределах нескольких процентов, где-то до 5%", - резюмировал он.