Ціни б'ють по кишені: як подорожчали яйця в магазинах за місяць і що може бути далі

Деякі продукти в Україні стрімко дорожчають. Не стали винятком і курячі яйця, без яких інколи ніяк не обійтися.
Докладніше про вартість яєць зараз, як вона змінилась з минулого місяця, а також що може бути з цінами пізніше, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Виходячи з даних порталу "Мінфін" (станом на 16 вересня 2026 року), вартість яєць в Україні залежить від:
Так, яйця курячі "Квочка" (С1, 10 шт) коштують:
Тобто середня ціна за десяток - 69,55 гривні.
Тим часом за яйця курячі "Ясенсвіт" (С1, 10 шт) заплатити доведеться:
Отже, середня ціна становить 74,75 гривні.
При цьому в мережі продуктових супермаркетів "АТБ-Маркет" ціна десятка яєць курячих становить:
У серпні 2026 року, згідно з інформацією порталу "Мінфін":
Порівнюючи середньомісячні ціни десятка яєць у серпні та вересні, можна побачити помітне зростання вартості обох марок:
Отже, за місяць обидві позиції подорожчали в середньому на 12-15 гривень (додали в ціні близько 23,7%).
У "Мінфіні" повідомили, що в цілому індекс споживчих цін на яйця курячі у вересні 2026 року склав 116,33% - порівняно з попереднім місяцем середні ціни зросли на 16,33%.
Керівник аналітичного відділу асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" (УКАБ) Максим Гопка у коментарі для РБК-Україна розповів, що зараз "єдиного тренду на подорожчання всіх продуктів немає".
"Вже починають дорожчати м'ясо, молочна продукція, яйця та окремі категорії бакалії. До кінця року ситуація залишатиметься різноспрямованою - залежно від категорії", - пояснив він.
Експерт зауважив, що до кінця року "не очікується одномоментного подорожчання всього продуктового кошика".
"Швидше за все, ціни рухатимуться нерівномірно. Частина рослинницької продукції - залишатиметься відносно стабільною. А м'ясо, молочна продукція, яйця та окремі імпортозалежні товари - дорожчатимуть швидше", - припустив аналітик.
Він визнав, що "по яйцях - вже починається звичний для осені рух цін".
Надалі ситуація, за його словами, буде залежати:
Гопка уточнив, що подорожчання яєць впродовж вересня та жовтня - може стати більш помітним для споживача.
Але це буде радше "поступовий рух цін", ніж "різка зміна за короткий період".
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що ціни на молочні продукти почнуть зростати вже восени - наскільки подорожчають до кінця року.
Крім того, ми пояснювали, від чого залежать ціни на соняшникову олію в Україні та як можуть змінитись найближчим часом.
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