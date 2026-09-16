Ціни б'ють по кишені: як подорожчали яйця в магазинах за місяць і що може бути далі

Скільки коштують яйця в магазинах зараз

Виходячи з даних порталу "Мінфін" (станом на 16 вересня 2026 року), вартість яєць в Україні залежить від:

їх категорії за масою (розміром);

компанії-виробника;

конкретної торгової мережі (того чи іншого продуктового супермакету).

Так, яйця курячі "Квочка" (С1, 10 шт) коштують:

в Auchan - 62,90 гривні;

в Novus - 76,19 гривні.

Тобто середня ціна за десяток - 69,55 гривні.

Тим часом за яйця курячі "Ясенсвіт" (С1, 10 шт) заплатити доведеться:

в Novus - 70,99 гривні;

у Megamarket - 78,50 гривні.

Отже, середня ціна становить 74,75 гривні.

При цьому в мережі продуктових супермаркетів "АТБ-Маркет" ціна десятка яєць курячих становить:

від 73,30 гривні ("Своя лінія", 1 категорія);

до 87,90 гривні ("Квочка", вища категорія).

Різні пропозиції яєць в "АТБ-Маркет" (скриншот: atbmarket.com)

Як змінилась вартість у порівнянні з серпнем

У серпні 2026 року, згідно з інформацією порталу "Мінфін":

яйця курячі "Квочка" (С1, 10 шт) коштували в середньому 57,12 гривні;

яйця курячі "Ясенсвіт" (С1, 10 шт) - 59,49 гривні.

Порівнюючи середньомісячні ціни десятка яєць у серпні та вересні, можна побачити помітне зростання вартості обох марок:

"Квочка" - з 57,12 до 69,55 гривні (на 12,43 гривні або приблизно 21,8%);

"Ясенсвіт" - з 59,49 до 74,75 гривні (на 15,26 гривні або приблизно 25,6%).

Отже, за місяць обидві позиції подорожчали в середньому на 12-15 гривень (додали в ціні близько 23,7%).

У "Мінфіні" повідомили, що в цілому індекс споживчих цін на яйця курячі у вересні 2026 року склав 116,33% - порівняно з попереднім місяцем середні ціни зросли на 16,33%.

Що може бути з цінами на яйця пізніше

Керівник аналітичного відділу асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" (УКАБ) Максим Гопка у коментарі для РБК-Україна розповів, що зараз "єдиного тренду на подорожчання всіх продуктів немає".

"Вже починають дорожчати м'ясо, молочна продукція, яйця та окремі категорії бакалії. До кінця року ситуація залишатиметься різноспрямованою - залежно від категорії", - пояснив він.

Експерт зауважив, що до кінця року "не очікується одномоментного подорожчання всього продуктового кошика".

"Швидше за все, ціни рухатимуться нерівномірно. Частина рослинницької продукції - залишатиметься відносно стабільною. А м'ясо, молочна продукція, яйця та окремі імпортозалежні товари - дорожчатимуть швидше", - припустив аналітик.

Він визнав, що "по яйцях - вже починається звичний для осені рух цін".

Надалі ситуація, за його словами, буде залежати:

від сезонної продуктивності птиці;

від попиту;

від витрат виробників.

Гопка уточнив, що подорожчання яєць впродовж вересня та жовтня - може стати більш помітним для споживача.

Але це буде радше "поступовий рух цін", ніж "різка зміна за короткий період".