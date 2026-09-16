Цены бьют по карману: как подорожали яйца в магазинах за месяц и что может быть дальше

Некоторые продукты в Украине стремительно дорожают. Не стали исключением и куриные яйца, без которых иногда никак не обойтись.
Подробнее о стоимости яиц сейчас, как она изменилась с прошлого месяца, а также что может быть с ценами позже, - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Исходя из данных портала "Мінфін" (по состоянию на 16 сентября 2026 года) стоимость яиц в Украине зависит от:
Так, яйца куриные "Квочка" (С1, 10 шт) стоят:
То есть средняя цена за десяток - 69,55 гривны.
Тем временем за яйца куриные "Ясенсвіт" (С1, 10 шт) заплатить придется:
Следовательно, средняя цена составляет 74,75 гривны.
При этом в сети продуктовых супермаркетов "АТБ-Маркет" цена десятка куриных яиц составляет:
В августе 2026 года, согласно информации портала "Мінфін":
Сравнивая среднемесячные цены десятка яиц в августе и сентябре, можно увидеть заметный рост стоимости обеих марок:
Следовательно, за месяц обе позиции подорожали в среднем на 12-15 гривен (прибавили в цене около 23,7%).
В "Минфине" сообщили, что в целом индекс потребительских цен на яйца куриные в сентябре 2026 года составил 116,33% - по сравнению с предыдущим месяцем средние цены выросли на 16,33%.
Руководитель аналитического отдела ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) Максим Гопка в комментарии для РБК-Украина рассказал, что сейчас "единого тренда на удорожание всех продуктов нет".
"Уже начинают дорожать мясо, молочная продукция, яйца и отдельные категории бакалеи. До конца года ситуация будет оставаться разнонаправленной - в зависимости от категории", - объяснил он.
Эксперт отметил, что до конца года "не ожидается сиюминутного подорожания всей продуктовой корзины".
"Скорее всего, цены будут двигаться неравномерно. Часть растениеводческой продукции будет оставаться относительно стабильной. А мясо, молочная продукция, яйца и отдельные импортозависимые товары будут дорожать быстрее", - предположил аналитик.
Он признал, что "по яйцам - уже начинается привычное для осени движение цен".
В дальнейшем ситуация, по его словам, будет зависеть:
Гопка уточнил, что подорожание яиц в течение сентября и октября - может стать более заметным для потребителя.
Но это будет скорее "постепенное движение цен", а не "резкое изменение за короткий период".
Напомним, ранее мы рассказывали, что цены на молочные продукты начнут расти уже осенью - насколько подорожают до конца года.
Кроме того, мы объясняли, от чего зависят цены на подсолнечное масло в Украине и как могут измениться в ближайшее время.
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