Соняшникова олія залежить від світового ринку: що буде з цінами в Україні до кінця 2026-го
Новий урожай соняшнику має створити передумови для стабілізації цін на соняшникову олію в Україні. Водночас суттєвого здешевлення продукції до кінця року очікувати не варто.
Про це пише РБК-Україна у матеріалі "Яйця, м'ясо та молочка дорожчатимуть: що буде з цінами на продукти до кінця року".
Чого очікувати від цін на олію
За його словами, із надходженням нового врожаю пропозиція сировини на ринку збільшуватиметься, що сприятиме більш стабільній ситуації із закупівельними цінами.
"Це створює передумови для більш стабільної ситуації із закупівельними цінами. Водночас Україна виробляє значно більше соняшникової олії, ніж споживає всередині країни, тому для цього ринку важливими залишаються світові ціни та можливості експорту", - пояснив Гопка.
Фото: Який прогноз щодо цін на продукти до кінця 2026-го року (інфографіка РБК-Україна)
Аналітик зазначив, що внутрішня вартість соняшникової олії значною мірою залежить не лише від врожаю, а й від ситуації на світовому ринку.
"Більш ймовірно, що після надходження нового врожаю ціна буде стабільнішою. Водночас повернення до значно нижчого рівня цін - малоймовірне", - додав він.
В Україні зараз в середньому 1 літр соняшникової олії в середньому коштує 99 гривень.
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