Обстріли складів провокують ажіотаж у магазинах: як це може вплинути на вартість продуктів
Через російські обстріли логістичних складів у Києві періодично виникають перебої з постачанням окремих продуктів. Це може тимчасово підвищувати попит і ціни в магазинах, однак не свідчить про дефіцит на рівні країни.
Про це РБК-Україна у матеріалі "Яйця, м'ясо та молочка дорожчатимуть: що буде з цінами на продукти до кінця року".
Чи впливає ажіотаж на продукти на їхню вартість
Керівник аналітичного відділу Українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопка зазначає, що ажіотаж виникає тоді, коли покупці одночасно починають активно купувати певний товар, а торгівля не встигає швидко наростити його поставки.
"Якщо споживачі одночасно починають купувати значно більше певного товару, торгівля не завжди може так само швидко збільшити його поставки. Особливо це помітно, коли виникають перебої з постачанням", - пояснив Гопка.
Водночас експерт наголосив, що робити висновки про загальний дефіцит лише за ситуацією в окремих магазинах не варто. Для оцінки ринку важливішими є обсяги виробництва, наявні запаси та можливості постачання.
Фото: Який прогноз щодо цін на продукти до кінця року (скриншот)
В УКАБ зазначають, що ажіотаж може лише тимчасово підштовхнути ціни вгору. Якщо товару на ринку достатньо, після нормалізації поставок цей ефект поступово зникає і не формує довгострокового тренду.
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