Ефект врожаю слабшає: скільки коштують "базові" овочі зараз й чого чекати до кінця року
Сезонне здешевшання "традиційних" українських овочів - закономірний результат надходження нового врожаю. Проте пізніше ціни можуть відчутно змінитись.
Про це розповів у коментарі для РБК-Україна керівник аналітичного відділу асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" (УКАБ) Максим Гопка.
Як вплинув на ціни новий урожай
Експерт нагадав, що в серпні деякі овочі в Україні подешевшали. Що було "закономірним результатом активного надходження нового врожаю".
Отже, восени - цей фактор поступово слабшатиме.
"Частина продукції відкритого ґрунту залишатиме ринок. А овочі тривалого зберігання - переходять у сховища", - пояснив Гопка.
Що з ціною овочів "борщового набору"
Виходячи з даних порталу "Мінфін", станом на середину вересня ціни на продукти з так званого "борщового набору" є такими:
- капуста білокачанна - 27,25 гривень за кілограм (ціна за місяць зросла на 1,57%);
- картопля - 14,70 гривень за кілограм (ціна впала на 13,23%);
- цибуля ріпчаста - 19,66 гривень за кілограм (вона подешевшала на 31,64%);
- морква - 19,77 гривень за кілограм (вартість знизилась на 18,24%);
- буряк - 15,10 гривень за кілограм (ціна зросла на 1,30%).
Від чого будуть залежати ціни на овочі далі
За словами Гопки, далі ціна цих овочів залежатиме:
- не тільки від урожаю;
- а й від того, "скільки продукції вдасться зберегти без значних втрат".
Він уточнив, що саме період зберігання - буде одним із ключових факторів для формування восени та взимку вартості:
- капусти;
- картоплі;
- цибулі;
- моркви;
- буряка.
Скільки коштують зараз помідори, перець і огірки
Помідори у вересні, згідно з інформацією порталу "Мінфін", продають в середньому за 51,55 гривень за кілограм. Це - на 24,76% дешевше, ніж у серпні.
Ціна на болгарський перець становить 144,33 гривень за кілограм. За місяць овоч подешевшав на 9,40%.
Тим часом огірки продають в середньому за 42,99 гривень за кілограм, що на 0,54% дорожче, ніж у серпні.
Яка ситуація з цими овочами може бути пізніше
"По помідорах, огірках і перцю сезонне подорожчання може бути помітнішим", - констатував Гопка.
Він пояснив, що "після завершення основного сезону відкритого ґрунту" - пропозиція цих овочів буде скорочуватись.
При цьому частину попиту "закриватиме теплична продукція та імпорт".
"Тому восени ефект від нового врожаю поступово слабшатиме. Але говорити про загальний дефіцит овочів - наразі підстав немає", - підсумував аналітик.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про неочікуваний стрибок цін - які фрукти й овочі подорожчали в Україні найбільше.
Крім того, ми пояснювали, чому Україна нарощує імпорт продуктів і хто в цьому винен.
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