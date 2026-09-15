ua en ru
Вт, 15 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Гроші

Ефект врожаю слабшає: скільки коштують "базові" овочі зараз й чого чекати до кінця року

13:52 15.09.2026 Вт
3 хв
Ціни на овочі змінюються, але чи є підстави говорити про дефіцит?
aimg Ірина Костенко aimg Василина Копитко
Ефект врожаю слабшає: скільки коштують "базові" овочі зараз й чого чекати до кінця року Ціни на овочі можуть змінюватись залежно від сезону (фото ілюстративне: Getty Images)
Розбираємося в субсидіях та пенсіях за тебе! Підпишись на РБК-Україна у Google

Сезонне здешевшання "традиційних" українських овочів - закономірний результат надходження нового врожаю. Проте пізніше ціни можуть відчутно змінитись.

Про це розповів у коментарі для РБК-Україна керівник аналітичного відділу асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" (УКАБ) Максим Гопка.

Як вплинув на ціни новий урожай

Експерт нагадав, що в серпні деякі овочі в Україні подешевшали. Що було "закономірним результатом активного надходження нового врожаю".

Отже, восени - цей фактор поступово слабшатиме.

"Частина продукції відкритого ґрунту залишатиме ринок. А овочі тривалого зберігання - переходять у сховища", - пояснив Гопка.

Що з ціною овочів "борщового набору"

Виходячи з даних порталу "Мінфін", станом на середину вересня ціни на продукти з так званого "борщового набору" є такими:

  • капуста білокачанна - 27,25 гривень за кілограм (ціна за місяць зросла на 1,57%);
  • картопля - 14,70 гривень за кілограм (ціна впала на 13,23%);
  • цибуля ріпчаста - 19,66 гривень за кілограм (вона подешевшала на 31,64%);
  • морква - 19,77 гривень за кілограм (вартість знизилась на 18,24%);
  • буряк - 15,10 гривень за кілограм (ціна зросла на 1,30%).
Читайте також: Ціни на цибулю масово піднімають: що відбувається на ринку та в магазинах

Від чого будуть залежати ціни на овочі далі

За словами Гопки, далі ціна цих овочів залежатиме:

  • не тільки від урожаю;
  • а й від того, "скільки продукції вдасться зберегти без значних втрат".

Він уточнив, що саме період зберігання - буде одним із ключових факторів для формування восени та взимку вартості:

  • капусти;
  • картоплі;
  • цибулі;
  • моркви;
  • буряка.

Скільки коштують зараз помідори, перець і огірки

Помідори у вересні, згідно з інформацією порталу "Мінфін", продають в середньому за 51,55 гривень за кілограм. Це - на 24,76% дешевше, ніж у серпні.

Ціна на болгарський перець становить 144,33 гривень за кілограм. За місяць овоч подешевшав на 9,40%.

Тим часом огірки продають в середньому за 42,99 гривень за кілограм, що на 0,54% дорожче, ніж у серпні.

Читайте також: Як змінилися ціни на базові продукти в українських супермаркетах після вихідних

Яка ситуація з цими овочами може бути пізніше

"По помідорах, огірках і перцю сезонне подорожчання може бути помітнішим", - констатував Гопка.

Він пояснив, що "після завершення основного сезону відкритого ґрунту" - пропозиція цих овочів буде скорочуватись.

При цьому частину попиту "закриватиме теплична продукція та імпорт".

"Тому восени ефект від нового врожаю поступово слабшатиме. Але говорити про загальний дефіцит овочів - наразі підстав немає", - підсумував аналітик.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про неочікуваний стрибок цін - які фрукти й овочі подорожчали в Україні найбільше.

Крім того, ми пояснювали, чому Україна нарощує імпорт продуктів і хто в цьому винен.

Читайте також, чи можливий в Україні дефіцит продуктів в цілому.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
аграрії Ціни на продукти Бізнес Сад і огород Супермаркети Ціни Фермери Магазини Ціни в Україні
Новини
РФ атакувала понад 15 АЗС у Києві: чи буде дефіцит пального
РФ атакувала понад 15 АЗС у Києві: чи буде дефіцит пального
Аналітика
"Одноразові агенти" та підпали: як Росія веде диверсійну війну в ЄС і чим відповідає Європа
Роман Коткореспондент РБК-Україна "Одноразові агенти" та підпали: як Росія веде диверсійну війну в ЄС і чим відповідає Європа