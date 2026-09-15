Ефект врожаю слабшає: скільки коштують "базові" овочі зараз й чого чекати до кінця року

Сезонне здешевшання "традиційних" українських овочів - закономірний результат надходження нового врожаю. Проте пізніше ціни можуть відчутно змінитись.

Про це розповів у коментарі для РБК-Україна керівник аналітичного відділу асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" (УКАБ) Максим Гопка .

Як вплинув на ціни новий урожай

Експерт нагадав, що в серпні деякі овочі в Україні подешевшали. Що було "закономірним результатом активного надходження нового врожаю".

Отже, восени - цей фактор поступово слабшатиме.

"Частина продукції відкритого ґрунту залишатиме ринок. А овочі тривалого зберігання - переходять у сховища", - пояснив Гопка.

Що з ціною овочів "борщового набору"

Виходячи з даних порталу "Мінфін", станом на середину вересня ціни на продукти з так званого "борщового набору" є такими:

капуста білокачанна - 27,25 гривень за кілограм (ціна за місяць зросла на 1,57%);

- 27,25 гривень за кілограм (ціна за місяць зросла на 1,57%); картопля - 14,70 гривень за кілограм (ціна впала на 13,23%);

- 14,70 гривень за кілограм (ціна впала на 13,23%); цибуля ріпчаста - 19,66 гривень за кілограм (вона подешевшала на 31,64%);

- 19,66 гривень за кілограм (вона подешевшала на 31,64%); морква - 19,77 гривень за кілограм (вартість знизилась на 18,24%);

- 19,77 гривень за кілограм (вартість знизилась на 18,24%); буряк - 15,10 гривень за кілограм (ціна зросла на 1,30%).

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Від чого будуть залежати ціни на овочі далі

За словами Гопки, далі ціна цих овочів залежатиме:

не тільки від урожаю;

а й від того, "скільки продукції вдасться зберегти без значних втрат".

Він уточнив, що саме період зберігання - буде одним із ключових факторів для формування восени та взимку вартості:

капусти;

картоплі;

цибулі;

моркви;

буряка.

Скільки коштують зараз помідори, перець і огірки

Помідори у вересні, згідно з інформацією порталу "Мінфін", продають в середньому за 51,55 гривень за кілограм. Це - на 24,76% дешевше, ніж у серпні.

Ціна на болгарський перець становить 144,33 гривень за кілограм. За місяць овоч подешевшав на 9,40%.

Тим часом огірки продають в середньому за 42,99 гривень за кілограм, що на 0,54% дорожче, ніж у серпні.

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Яка ситуація з цими овочами може бути пізніше

"По помідорах, огірках і перцю сезонне подорожчання може бути помітнішим", - констатував Гопка.

Він пояснив, що "після завершення основного сезону відкритого ґрунту" - пропозиція цих овочів буде скорочуватись.

При цьому частину попиту "закриватиме теплична продукція та імпорт".

"Тому восени ефект від нового врожаю поступово слабшатиме. Але говорити про загальний дефіцит овочів - наразі підстав немає", - підсумував аналітик.