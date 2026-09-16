Ціни б'ють по кишені: як подорожчали яйця в магазинах за місяць і що може бути далі
Деякі продукти в Україні стрімко дорожчають. Не стали винятком і курячі яйця, без яких інколи ніяк не обійтися.
Докладніше про вартість яєць зараз, як вона змінилась з минулого місяця, а також що може бути з цінами пізніше, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Скільки коштують яйця в магазинах зараз
Виходячи з даних порталу "Мінфін" (станом на 16 вересня 2026 року), вартість яєць в Україні залежить від:
- їх категорії за масою (розміром);
- компанії-виробника;
- конкретної торгової мережі (того чи іншого продуктового супермакету).
Так, яйця курячі "Квочка" (С1, 10 шт) коштують:
- в Auchan - 62,90 гривні;
- в Novus - 76,19 гривні.
Тобто середня ціна за десяток - 69,55 гривні.
Тим часом за яйця курячі "Ясенсвіт" (С1, 10 шт) заплатити доведеться:
- в Novus - 70,99 гривні;
- у Megamarket - 78,50 гривні.
Отже, середня ціна становить 74,75 гривні.
При цьому в мережі продуктових супермаркетів "АТБ-Маркет" ціна десятка яєць курячих становить:
- від 73,30 гривні ("Своя лінія", 1 категорія);
- до 87,90 гривні ("Квочка", вища категорія).
Різні пропозиції яєць в "АТБ-Маркет" (скриншот: atbmarket.com)
Як змінилась вартість у порівнянні з серпнем
У серпні 2026 року, згідно з інформацією порталу "Мінфін":
- яйця курячі "Квочка" (С1, 10 шт) коштували в середньому 57,12 гривні;
- яйця курячі "Ясенсвіт" (С1, 10 шт) - 59,49 гривні.
Порівнюючи середньомісячні ціни десятка яєць у серпні та вересні, можна побачити помітне зростання вартості обох марок:
- "Квочка" - з 57,12 до 69,55 гривні (на 12,43 гривні або приблизно 21,8%);
- "Ясенсвіт" - з 59,49 до 74,75 гривні (на 15,26 гривні або приблизно 25,6%).
Отже, за місяць обидві позиції подорожчали в середньому на 12-15 гривень (додали в ціні близько 23,7%).
У "Мінфіні" повідомили, що в цілому індекс споживчих цін на яйця курячі у вересні 2026 року склав 116,33% - порівняно з попереднім місяцем середні ціни зросли на 16,33%.
Що може бути з цінами на яйця пізніше
Керівник аналітичного відділу асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" (УКАБ) Максим Гопка у коментарі для РБК-Україна розповів, що зараз "єдиного тренду на подорожчання всіх продуктів немає".
"Вже починають дорожчати м'ясо, молочна продукція, яйця та окремі категорії бакалії. До кінця року ситуація залишатиметься різноспрямованою - залежно від категорії", - пояснив він.
Експерт зауважив, що до кінця року "не очікується одномоментного подорожчання всього продуктового кошика".
"Швидше за все, ціни рухатимуться нерівномірно. Частина рослинницької продукції - залишатиметься відносно стабільною. А м'ясо, молочна продукція, яйця та окремі імпортозалежні товари - дорожчатимуть швидше", - припустив аналітик.
Він визнав, що "по яйцях - вже починається звичний для осені рух цін".
Надалі ситуація, за його словами, буде залежати:
- від сезонної продуктивності птиці;
- від попиту;
- від витрат виробників.
Гопка уточнив, що подорожчання яєць впродовж вересня та жовтня - може стати більш помітним для споживача.
Але це буде радше "поступовий рух цін", ніж "різка зміна за короткий період".
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що ціни на молочні продукти почнуть зростати вже восени - наскільки подорожчають до кінця року.
Крім того, ми пояснювали, від чого залежать ціни на соняшникову олію в Україні та як можуть змінитись найближчим часом.
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