Цены бьют по карману: как подорожали яйца в магазинах за месяц и что может быть дальше

Некоторые продукты в Украине стремительно дорожают. Не стали исключением и куриные яйца, без которых иногда никак не обойтись.

Подробнее о стоимости яиц сейчас, как она изменилась с прошлого месяца, а также что может быть с ценами позже, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Сколько стоят яйца в магазинах сейчас

Исходя из данных портала "Мінфін" (по состоянию на 16 сентября 2026 года) стоимость яиц в Украине зависит от:

их категории по массе (размеру);

компании-производителя;

конкретной торговой сети (того или иного продуктового супермакета).

Так, яйца куриные "Квочка" (С1, 10 шт) стоят:

в Auchan - 62,90 гривны;

в Novus - 76,19 гривны.

То есть средняя цена за десяток - 69,55 гривны.

Тем временем за яйца куриные "Ясенсвіт" (С1, 10 шт) заплатить придется:

в Novus - 70,99 гривны;

у Megamarket - 78,50 гривны.

Следовательно, средняя цена составляет 74,75 гривны.

При этом в сети продуктовых супермаркетов "АТБ-Маркет" цена десятка куриных яиц составляет:

от 73,30 гривны ("Своя лінія", 1 категория);

до 87,90 гривны ("Квочка", высшая категория).

Различные предложения яиц в "АТБ-Маркет" (скриншот: atbmarket.com)

Как изменилась стоимость по сравнению с августом

В августе 2026 года, согласно информации портала "Мінфін":

яйца куриные "Квочка" (С1, 10 шт) стоили в среднем 57,12 гривны;

яйца куриные "Ясенсвіт" (С1, 10 шт) - 59,49 гривны.

Сравнивая среднемесячные цены десятка яиц в августе и сентябре, можно увидеть заметный рост стоимости обеих марок:

"Квочка" - с 57,12 до 69,55 гривны (на 12,43 гривны или примерно 21,8%);

"Ясенсвіт" - с 59,49 до 74,75 гривны (на 15,26 гривны или примерно 25,6%).

Следовательно, за месяц обе позиции подорожали в среднем на 12-15 гривен (прибавили в цене около 23,7%).

В "Минфине" сообщили, что в целом индекс потребительских цен на яйца куриные в сентябре 2026 года составил 116,33% - по сравнению с предыдущим месяцем средние цены выросли на 16,33%.

Что может быть с ценами на яйца позже

Руководитель аналитического отдела ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) Максим Гопка в комментарии для РБК-Украина рассказал, что сейчас "единого тренда на удорожание всех продуктов нет".

"Уже начинают дорожать мясо, молочная продукция, яйца и отдельные категории бакалеи. До конца года ситуация будет оставаться разнонаправленной - в зависимости от категории", - объяснил он.

Эксперт отметил, что до конца года "не ожидается сиюминутного подорожания всей продуктовой корзины".

"Скорее всего, цены будут двигаться неравномерно. Часть растениеводческой продукции будет оставаться относительно стабильной. А мясо, молочная продукция, яйца и отдельные импортозависимые товары будут дорожать быстрее", - предположил аналитик.

Он признал, что "по яйцам - уже начинается привычное для осени движение цен".

В дальнейшем ситуация, по его словам, будет зависеть:

от сезонной продуктивности птицы;

от спроса;

от затрат производителей.

Гопка уточнил, что подорожание яиц в течение сентября и октября - может стать более заметным для потребителя.

Но это будет скорее "постепенное движение цен", а не "резкое изменение за короткий период".