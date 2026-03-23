Чи чекати на АЗС "відкат" цін? Експерт назвав головну умову

Заява президента США Дональда Трампа про "плідні переговори" з Іраном та відстрочку військових ударів спричинила коливання на світовому ринку. Ціна на нафту знизилася.

Чи означає це, що українцям варто готуватися до зниження цін на АЗС, чи висока вартість пального - це вже "нова реальність" - РБК-Україна розпитало у директора Консалтингової групи А-95 Сергія Куюна.

Головне: Зниження ціни на нафту : після слів Трампа про Іран Brent впала зі 112 до 96 доларів за барель, а зараз торгується трохи вище 100 доларів.

На що орієнтуватися : Експерт радить не вірити заявам американського президента на слово, а стежити за біржею в Лондоні - тільки реальне падіння ціни там змінить цифри на наших АЗС.

Продажі на заправках впали : Через занадто дороге пальне люди стали менше купувати, тому мережі АЗС зараз самі зацікавлені в тому, щоб знизити ціни.

"Гонка" на зниження цін: Як тільки нафта на світовому ринку стабільно подешевшає, заправки будуть "бігти наввипередки", щоб першими скинути ціну і повернути клієнтів.

Головна умова: Щоб пальне в Україні реально подешевшало, ціна на нафту має падати системно, а не просто "стрибнути" вниз на один день.

"Ціну цим словам ми знаємо"

Експерт зазначає, що до політичних заяв варто ставитися обережно. Реальний показник - це показники лондонської біржі, а не слова політиків.

"Трамп може все що завгодно там говорити. Ринок дивиться на біржу в Лондоні. От що там буде, відповідно тоді оце реальний факт. А те, що там він каже - ми ціну цим словам вже знаємо. Це все фон", - наголошує Куюн.

Чому ціни на АЗС мають падати?

Прогнозувати точні цифри на АЗС зараз неможливо. Якщо ціна на нафту впаде на день, а потім знову зросте на 20 доларів - відкату на заправках не буде. Потрібен системний процес зниження вартості сировини.

Попри скепсис щодо прогнозів, експерт переконаний: якщо світові ціни на нафту підуть донизу, українські мережі АЗС відреагують оперативно. Основна причина - обвал продажів через високу вартість. Експерт пояснює:

Бізнес хоче продавати: Заправки заробляють фіксовану маржу (3-5 грн на літрі) незалежно від того, коштує пальне 50 чи 90 грн. Але за високої ціни люди просто перестають купувати.

Конкуренція: Мережі будуть "бігти один поперед одного", щоб знизити ціну першими та повернути клієнтів.

Контроль уряду: Влада не дозволить зволікати зі зниженням цін, оскільки цей процес має бути "дорогою з двостороннім рухом".

Коли чекати змін на стелах?

Експерт попереджає: для реального зниження цін на АЗС падіння на біржі має стати сталим процесом, а не короткочасним коливанням.

"Якщо ціна буде різко валитися, це буде швидше. Якщо вона буде повільно падати, це теж буде повільніше на стелах. Але це однозначно буде. Бізнес не хоче торгувати дорого, бо ніхто не купує. Мережі вже звітують про обвал продажів", - підсумував експерт.