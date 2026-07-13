ua en ru
Пн, 13 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Ціла екосистема. Як війна може "вбити" Чорне море, знищуючи його мешканців

07:36 13.07.2026 Пн
4 хв
Без яких тварин море перестане бути "живим" і почне деградувати?
aimg Ірина Костенко aimg Василина Копитко
Ціла екосистема. Як війна може "вбити" Чорне море, знищуючи його мешканців Без деяких своїх мешканців Чорне море може "вмерти" (фото ілюстративне: Getty Images)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Війна знищує не лише наземний, але й підводний світ. Науковці фіксують масову загибель дельфінів, а потужне хімічне забруднення може поширитися аж до Босфорської протоки - на все Чорне море.

Про це розповів в інтерв'ю РБК-Україна доктор біологічних наук, керівник науково-дослідного відділу Національного природного парку "Тузлівські лимани" Іван Русєв.

Головне:

  • Масштаби трагедії: за перше півріччя 2026 року в Чорному морі загинуло близько 20 тисяч дельфінів, а за весь час повномасштабного вторгнення - понад 100 тисяч.
  • Основні чинники: смерть тварин спричинена роботою ворожих сонарів, вибухами, мінуванням, застосуванням водних дронів, отруєнням хімікатами та навіть фосфорними опіками.
  • Приховані втрати: до 95% тіл загиблих дельфінів тонуть, тому реальна кількість жертв може значно перевищувати офіційно зафіксовані випадки.
  • Масова міграція: через бойові дії тварини змушені тікати з небезпечних акваторій до берегів Румунії, Болгарії та Туреччини, де їхня концентрація вже вища за звичну.
  • Екологічна загроза: хімічне забруднення може поширитися до Босфорської протоки (на все Чорне море), що призведе до необоротної деградації всієї морської екосистеми.

Яка зараз ситуація з дельфінами у Чорному морі

Експерт розповів, що сьогодні ситуація з дельфінами в акваторії Чорного моря - просто жахлива.

"Загальна кількість загиблих дельфінів, за нашими оцінками, вже 20 тисяч тільки за перше півріччя 2026 року. А за період повномасштабного вторгнення - понад 100 тисяч", - повідомив Русєв.

Він пояснив, що тварини страждають від різних чинників:

  • руйнування ехолокаційної системи та навігаційних здібностей (внаслідок роботи ворожих сонарів);
  • неможливості жити у зграї та фізичного виснаження (через брак достатнього харчування);
  • ослаблення імунітету та активізації морбілівірусів (типових інфекцій китоподібних, які в нормальному стані не є смертельними);
  • отруєння накопиченими в організмі хімікатами;
  • акустичних травми від вибухів (які можуть призвести також до кесонної хвороби чи інфаркту міокарда);
  • фізичних вибухів і мін;
  • активного застосування водних дронів;
  • навіть від опіків від фосфорних мін (фосфор горить навіть під водою і завдає тваринам смертельних ушкоджень).

Ціла екосистема. Як війна може &quot;вбити&quot; Чорне море, знищуючи його мешканцівДельфіни страждають від багатьох чинників (інфографіка: РБК-Україна)

"95% тіл тоне. І навіть з тих 5%, яких викидає на узбережжя, вдається виявляти лише незначну частину. ​Тому фіксація загиблих дельфінів - це гонка з часом", - констатував науковець.

Чому наслідки війни можуть бути катастрофічні

Русєв розповів, що "найголовніше зараз - фіксувати масштаби катастрофи", адже "якщо зараз не задокументувати кожну загибель, згодом скажуть, що "впливу війни немає".

"Насправді він - неймовірний. Ніколи в історії Чорного моря навантаження на цих унікальних тварин, занесених до Червоного списку Міжнародного союзу охорони природи, не було таким катастрофічним", - повідомив фахівець.

Читайте також: Екоцид у Чорному морі: травень 2026 року став рекордним за кількістю загиблих дельфінів

Він додав, що "на тлі деградації популяції - дельфіни стають обачнішими".

"Зараз ми маємо свідчення від колег із Болгарії, Румунії та Туреччини: тварини масово відпливають із зони бойових дій", - пояснив доктор біологічних наук.

Тому, за його словами, "у тих акваторіях їх зараз більше, ніж зазвичай у цей період".

"Вони намагаються вижити, проте загальна чисельність популяції залишається низькою", - визнав Русєв.

Тим часом головна небезпека, за його словами, полягає в тому, що "потужне хімічне забруднення може поширитися аж до Босфорської протоки".

"Тобто на все Чорне море", - уточнив очільник науково-дослідного відділу Національного природного парку.

Отже насправді ризики - надзвичайно високі.

"Ми можемо втратити унікальну екосистему. Без дельфінів Чорне море перестане бути "живим". Воно почне деградувати. І життя в ньому - згасатиме", - наголосив Русєв.

Ціла екосистема. Як війна може &quot;вбити&quot; Чорне море, знищуючи його мешканцівБез дельфінів Чорне море перестане бути "живим" (інфографіка: РБК-Україна)

Насамкінець він зауважив, що дельфінам сьогодні - просто "необхідно забезпечити належні умови".

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чи оговтається природа від війни - які екологічні втрати вже критичні для України.

Крім того, ми пояснювали, як війна в Україні нищить клімат у планетарному масштабі.

Читайте також, чим ми дихаємо насправді - який екологічний парадокс через обстріли й блекаути виявили вчені.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Босфор Минэкологии Екологія Екологічна катастрофа Хімічне забруднення Війна в Україні Дослідники Тварини Науковці Водойми
Новини
Ліндсі Грем помер після повернення з України: названо можливу причину
Ліндсі Грем помер після повернення з України: названо можливу причину
Аналітика
Vyriy проти ДБР: що не так з цінами на дрони та як скандал б’є по галузі
Костянтин Широкункореспондент РБК-Україна Vyriy проти ДБР: що не так з цінами на дрони та як скандал б’є по галузі