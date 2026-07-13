Ціла екосистема. Як війна може "вбити" Чорне море, знищуючи його мешканців

Війна знищує не лише наземний, але й підводний світ. Науковці фіксують масову загибель дельфінів, а потужне хімічне забруднення може поширитися аж до Босфорської протоки - на все Чорне море.

Про це розповів в інтерв'ю РБК-Україна доктор біологічних наук, керівник науково-дослідного відділу Національного природного парку "Тузлівські лимани" Іван Русєв .

Головне: Масштаби трагедії : за перше півріччя 2026 року в Чорному морі загинуло близько 20 тисяч дельфінів, а за весь час повномасштабного вторгнення - понад 100 тисяч.

: за перше півріччя 2026 року в Чорному морі загинуло близько 20 тисяч дельфінів, а за весь час повномасштабного вторгнення - понад 100 тисяч. Основні чинники : смерть тварин спричинена роботою ворожих сонарів, вибухами, мінуванням, застосуванням водних дронів, отруєнням хімікатами та навіть фосфорними опіками.

: смерть тварин спричинена роботою ворожих сонарів, вибухами, мінуванням, застосуванням водних дронів, отруєнням хімікатами та навіть фосфорними опіками. Приховані втрати : до 95% тіл загиблих дельфінів тонуть, тому реальна кількість жертв може значно перевищувати офіційно зафіксовані випадки.

: до 95% тіл загиблих дельфінів тонуть, тому реальна кількість жертв може значно перевищувати офіційно зафіксовані випадки. Масова міграція : через бойові дії тварини змушені тікати з небезпечних акваторій до берегів Румунії, Болгарії та Туреччини, де їхня концентрація вже вища за звичну.

: через бойові дії тварини змушені тікати з небезпечних акваторій до берегів Румунії, Болгарії та Туреччини, де їхня концентрація вже вища за звичну. Екологічна загроза: хімічне забруднення може поширитися до Босфорської протоки (на все Чорне море), що призведе до необоротної деградації всієї морської екосистеми.

Яка зараз ситуація з дельфінами у Чорному морі

Експерт розповів, що сьогодні ситуація з дельфінами в акваторії Чорного моря - просто жахлива.

"Загальна кількість загиблих дельфінів, за нашими оцінками, вже 20 тисяч тільки за перше півріччя 2026 року. А за період повномасштабного вторгнення - понад 100 тисяч", - повідомив Русєв.

Він пояснив, що тварини страждають від різних чинників:

руйнування ехолокаційної системи та навігаційних здібностей (внаслідок роботи ворожих сонарів);

неможливості жити у зграї та фізичного виснаження (через брак достатнього харчування);

ослаблення імунітету та активізації морбілівірусів (типових інфекцій китоподібних, які в нормальному стані не є смертельними);

отруєння накопиченими в організмі хімікатами;

акустичних травми від вибухів (які можуть призвести також до кесонної хвороби чи інфаркту міокарда);

фізичних вибухів і мін;

активного застосування водних дронів;

навіть від опіків від фосфорних мін (фосфор горить навіть під водою і завдає тваринам смертельних ушкоджень).

Дельфіни страждають від багатьох чинників (інфографіка: РБК-Україна)

"95% тіл тоне. І навіть з тих 5%, яких викидає на узбережжя, вдається виявляти лише незначну частину. ​Тому фіксація загиблих дельфінів - це гонка з часом", - констатував науковець.

Чому наслідки війни можуть бути катастрофічні

Русєв розповів, що "найголовніше зараз - фіксувати масштаби катастрофи", адже "якщо зараз не задокументувати кожну загибель, згодом скажуть, що "впливу війни немає".

"Насправді він - неймовірний. Ніколи в історії Чорного моря навантаження на цих унікальних тварин, занесених до Червоного списку Міжнародного союзу охорони природи, не було таким катастрофічним", - повідомив фахівець.

Він додав, що "на тлі деградації популяції - дельфіни стають обачнішими".

"Зараз ми маємо свідчення від колег із Болгарії, Румунії та Туреччини: тварини масово відпливають із зони бойових дій", - пояснив доктор біологічних наук.

Тому, за його словами, "у тих акваторіях їх зараз більше, ніж зазвичай у цей період".

"Вони намагаються вижити, проте загальна чисельність популяції залишається низькою", - визнав Русєв.

Тим часом головна небезпека, за його словами, полягає в тому, що "потужне хімічне забруднення може поширитися аж до Босфорської протоки".

"Тобто на все Чорне море", - уточнив очільник науково-дослідного відділу Національного природного парку.

Отже насправді ризики - надзвичайно високі.

"Ми можемо втратити унікальну екосистему. Без дельфінів Чорне море перестане бути "живим". Воно почне деградувати. І життя в ньому - згасатиме", - наголосив Русєв.

Без дельфінів Чорне море перестане бути "живим" (інфографіка: РБК-Україна)

Насамкінець він зауважив, що дельфінам сьогодні - просто "необхідно забезпечити належні умови".