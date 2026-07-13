Целая экосистема. Как война может "убить" Черное море, уничтожая его обитателей

Война уничтожает не только наземный, но и подводный мир. Ученые фиксируют массовую гибель дельфинов, а мощное химическое загрязнение может распространиться вплоть до Босфорского пролива - на все Черное море.

Об этом рассказал в интервью РБК-Украина доктор биологических наук, руководитель научно-исследовательского отдела Национального природного парка "Тузловские лиманы" Иван Русев .

Главное: Масштабы трагедии : за первое полугодие 2026 года в Черном море погибло около 20 тысяч дельфинов, а за все время полномасштабного вторжения - более 100 тысяч.

: за первое полугодие 2026 года в Черном море погибло около 20 тысяч дельфинов, а за все время полномасштабного вторжения - более 100 тысяч. Основные факторы : смерть животных вызвана работой вражеских сонаров, взрывами, минированием, применением водных дронов, отравлением химикатами и даже фосфорными ожогами.

: смерть животных вызвана работой вражеских сонаров, взрывами, минированием, применением водных дронов, отравлением химикатами и даже фосфорными ожогами. Скрытые потери : до 95% тел погибших дельфинов тонут, поэтому реальное количество жертв может значительно превышать официально зафиксированные случаи.

: до 95% тел погибших дельфинов тонут, поэтому реальное количество жертв может значительно превышать официально зафиксированные случаи. Массовая миграция : из-за боевых действий животные вынуждены бежать из опасных акваторий к берегам Румынии, Болгарии и Турции, где их концентрация уже выше привычной.

: из-за боевых действий животные вынуждены бежать из опасных акваторий к берегам Румынии, Болгарии и Турции, где их концентрация уже выше привычной. Экологическая угроза: химическое загрязнение может распространиться до Босфорского пролива (на все Черное море), что приведет к необратимой деградации всей морской экосистемы.

Какова сейчас ситуация с дельфинами в Черном море

Эксперт рассказал, что сегодня ситуация с дельфинами в акватории Черного моря - просто ужасная.

"Общее число погибших дельфинов, по нашим оценкам, уже 20 тысяч только за первое полугодие 2026 года. А за период полномасштабного вторжения - более 100 тысяч", - сообщил Русев.

Он объяснил, что животные страдают от различных факторов:

разрушения эхолокационной системы и навигационных способностей (в результате работы враждебных сонаров);

невозможности жить в стае и физического истощения (из-за нехватки достаточного питания);

ослабления иммунитета и активизации морбиливирусов (типичных китообразных инфекций, которые в нормальном состоянии не являются смертельными);

отравления накопленными в организме химикатами;

акустических травм от взрывов (которые могут привести также к кессонной болезни или инфаркту миокарда);

физических взрывов и мин;

активного применения водных дронов;

даже от ожогов от фосфорных мин (фосфор горит даже под водой и наносит животным смертельные повреждения).

Дельфины страдают от многих факторов (инфографика: РБК-Украина)

"95% тел тонет. И даже из тех 5%, которые выбрасывает на побережье, удается обнаруживать лишь незначительную часть. Поэтому фиксация погибших дельфинов - это гонка со временем", - констатировал ученый.

Почему последствия войны могут быть катастрофическими

Русев рассказал, что "самое главное сейчас - фиксировать масштабы катастрофы", ведь "если сейчас не задокументировать каждую гибель, впоследствии скажут, что "влияния войны нет".

"На самом деле оно - невероятное. Никогда в истории Черного моря нагрузка на этих уникальных животных, занесенных в Красный список Международного союза охраны природы, не была столь катастрофической", - сообщил специалист.

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Он добавил, что "на фоне деградации популяции - дельфины становятся более осмотрительными".

"Сейчас у нас есть показания от коллег из Болгарии, Румынии и Турции: животные массово уплывают из зоны боевых действий", - объяснил доктор биологических наук.

Поэтому, по его словам, "в тех акваториях их сейчас больше, чем обычно в этот период".

"Они пытаются выжить, однако общая численность популяции остается низкой", - признал Русев.

Тем временем главная опасность, по его словам, состоит в том, что "мощное химическое загрязнение может распространиться вплоть до Босфорского пролива".

"То есть на все Черное море", - уточнил глава научно-исследовательского отдела Национального природного парка.

Так что на самом деле риски - чрезвычайно высоки.

"Мы можем потерять уникальную экосистему. Без дельфинов Черное море перестанет быть "живым". Оно начнет деградировать. И жизнь в нем будет угасать", - подчеркнул Русев.

Без дельфинов Черное море перестанет быть "живым" (инфографика: РБК-Украина)

В заключение он отметил, что дельфинам сегодня - просто "необходимо обеспечить надлежащие условия".