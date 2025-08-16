ua en ru
Цикорій замість кави: чи справді цей популярний напій корисніший?

Субота 16 серпня 2025 13:56
Цикорій замість кави: чи справді цей популярний напій корисніший? Фото: Чи корисно пити цикорій (Freepik)
Автор: Людмила Жукова
Експерт: Олег Швець

Все більше людей шукають здорову альтернативу каві, і цикорій часто стає вибором номер один. Цей напій з гіркуватим смаком, що нагадує каву, не містить кофеїну і має давню історію як її замінник

Але чи справді він настільки корисний, як про нього говорять, розповідає РБК-Україна з посиланням на допис у Facebook дієтолога Олега Швеця.

Що таке цикорій і звідки він взявся?

Цикорій - це рослина з родини айстрових з яскравими фіолетовими квітами. Для приготування напою використовують його корінь: його висушують, обсмажують та мелють. Напій набув популярності у Франції в 1800-х роках під час дефіциту кави, а згодом і в США під час Громадянської війни. Сьогодні його цінують у всьому світі як безкофеїнову альтернативу.

Користь для здоров'я: що кажуть дослідження?

Хоча сам напій містить небагато поживних речовин, корінь цикорію є джерелом кількох потенційно корисних сполук.

Покращення травлення

Головний скарб цикорію - інулін. Це тип пребіотичної клітковини, що живить корисні бактерії в кишківнику. Дослідження підтверджують, що інулін сприяє росту біфідобактерій та лактобактерій, а також може допомагати при запорах, покращуючи регулярність та м'якість випорожнень.

Контроль цукру в крові

Кілька досліджень, здебільшого на тваринах або з використанням чистого інуліну, показали, що він може допомагати знижувати інсулінорезистентність. Це особливо важливо для людей з переддіабетом та діабетом 2 типу. Однак варто пам'ятати, що більшість цих досліджень фокусувалися саме на інуліні, а не на готовому напої з цикорію.

Зменшення запалення

Дослідження на тваринах показали, що корінь цикорію має протизапальні властивості, знижуючи рівень маркерів запалення в організмі. Проте для підтвердження такого ж ефекту у людей потрібні додаткові наукові роботи.

Для багатьох ключовим є те, що цикорій зовсім не містить кофеїну. Надмірне споживання кави може викликати тривожність, прискорене серцебиття та безсоння. Цикорій є чудовим вибором для тих, хто чутливий до кофеїну або просто хоче зменшити його кількість у раціоні.

Кому варто бути обережним з цикорієм?

Попри користь, цикорій підходить не всім.

  • Люди з алергією на пилок берези або амброзію можуть мати перехресну реакцію на цикорій, що проявляється болем чи набряком у роті.
  • Через обмеженість досліджень щодо безпеки, вагітним та жінкам, що годують груддю, варто проконсультуватися з лікарем.
  • Через високий вміст інуліну цикорій може посилювати симптоми, особливо діарею, у людей з СПК.

Напій з цикорію - це чудова альтернатива для тих, хто прагне відмовитись від кофеїну. Він має певні доведені переваги для травлення завдяки інуліну. Однак наразі немає переконливих доказів, що напій з цикорію є кориснішим за звичайну каву.

Вас може зацікавити

Увага: Цей матеріал має виключно загальноосвітній характер і не є медичною консультацією. Інформація призначена для ознайомлення з можливими симптомами, причинами та методами виявлення захворювань, але не повинна використовуватись для самодіагностики або самолікування. РБК-Україна не несе відповідальності за діагнози, поставлені на основі матеріалів сайту. У разі проблем зі здоров’ям обов’язково зверніться до кваліфікованого лікаря.

