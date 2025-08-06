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Названо натуральний напій, який ефективно бореться з закрепами

Середа 06 серпня 2025 14:18
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Названо натуральний напій, який ефективно бореться з закрепами Чим корисний напій з чіа для здоров'я (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Напій із насінням чіа - не лише освіжає у спекотні дні, а й приносить відчутну користь для травлення. Завдяки високому вмісту клітковини та здатності до утворення гелеподібної маси, чіа допомагає м’яко очищувати кишківник і ефективно бореться із закрепами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Eating well.

Чим корисний напій

Гастроентеролог Вілл Булсевич розповів, що чіа покращує травлення, сприяє відчуттю ситості та підтримує здоров’я серця і мозку.

Тоді як білок у чіа важливий для м’язів, особливо для тих, хто активно займається спортом. Антиоксиданти борються з вільними радикалами та уповільнюють старіння клітин.

Цей напій містить лише воду, 2 столові ложки насіння чіа та лимонний сік.

"Якщо ви з’їсте 2 столові ложки насіння чіа, то отримаєте 12 г вуглеводів, і 10 з них - це клітковина, що чудово. Ви можете отримати 10 г клітковини у своєму ранковому напої", - пояснив експерт.

Харчування з високим вмістом клітковини може допомогти знизити ризик серцевих захворювань, покращити здоров'я кишечника, підтримувати регулярність випорожнення кишківника.

Дорослим щодня варто споживати від 22 до 34 г клітковини, тому цей напій допомагає досягти цієї цілі.

Ще одна особливість насіння чіа полягає в тому, що воно поглинає багато води та утворюють гель, який корисний для мікробіому.

Підтримка водного балансу - ще один важливий фактор, якщо допоможе уникнути закрепу. Вода є важливим аспектом вашої травної системи та може допомогти організму засвоювати поживні речовини, щоб забезпечити рух їжі по тракту.

Кому не можна пити напій

Людям з алергією на чіа або насіння

Напій може спричинити шкірні висипи, свербіж, утруднене дихання чи анафілаксію.

При проблемах шлунково-кишкового тракту

Насіння чіа сильно набухає у воді - це може викликати здуття, газоутворення або дискомфорт.

При низькому артеріальному тиску (гіпотонія)

Чіа має властивість знижувати тиск - при гіпотонії це може бути небезпечно. Омега-3 жирні кислоти у чіа можуть розріджувати кров, що збільшує ризик кровотечі.

Людям, які приймають ліки від діабету

Напій може знижувати рівень цукру в крові, що разом із медикаментами може спричинити гіпоглікемію. Лимонний сік також є кислим і може провокувати печію, подразнення слизової шлунка.

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Увага: Цей матеріал має виключно загальноосвітній характер і не є медичною консультацією. Інформація призначена для ознайомлення з можливими симптомами, причинами та методами виявлення захворювань, але не повинна використовуватись для самодіагностики або самолікування. РБК-Україна не несе відповідальності за діагнози, поставлені на основі матеріалів сайту. У разі проблем зі здоров’ям обов’язково зверніться до кваліфікованого лікаря.

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