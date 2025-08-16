Цикорий вместо кофе: действительно ли этот популярный напиток полезнее?

Все больше людей ищут здоровую альтернативу кофе, и цикорий часто становится выбором номер один. Этот напиток с горьковатым вкусом, напоминающий кофе, не содержит кофеина и имеет давнюю историю как его заменитель

Но действительно ли он настолько полезен, как о нем говорят, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Facebook диетолога Олега Швеца.

Что такое цикорий и откуда он взялся?

Цикорий - это растение из семейства астровых с яркими фиолетовыми цветами. Для приготовления напитка используют его корень: его высушивают, обжаривают и мелют. Напиток приобрел популярность во Франции в 1800-х годах во время дефицита кофе, а затем и в США во время Гражданской войны. Сегодня его ценят во всем мире как бескофеиновую альтернативу.

Польза для здоровья: что говорят исследования?

Хотя сам напиток содержит немного питательных веществ, корень цикория является источником нескольких потенциально полезных соединений.

Улучшение пищеварения

Главное сокровище цикория - инулин. Это тип пребиотической клетчатки, питающей полезные бактерии в кишечнике. Исследования подтверждают, что инулин способствует росту бифидобактерий и лактобактерий, а также может помогать при запорах, улучшая регулярность и мягкость стула.

Контроль сахара в крови

Несколько исследований, в основном на животных или с использованием чистого инулина, показали, что он может помогать снижать инсулинорезистентность. Это особенно важно для людей с преддиабетом и диабетом 2 типа. Однако стоит помнить, что большинство этих исследований фокусировались именно на инулине, а не на готовом напитке из цикория.

Уменьшение воспаления

Исследования на животных показали, что корень цикория обладает противовоспалительными свойствами, снижая уровень маркеров воспаления в организме. Однако для подтверждения такого же эффекта у людей нужны дополнительные научные работы.

Для многих ключевым является то, что цикорий совсем не содержит кофеина. Чрезмерное потребление кофе может вызвать тревожность, учащенное сердцебиение и бессонницу. Цикорий является отличным выбором для тех, кто чувствителен к кофеину или просто хочет уменьшить его количество в рационе.

Кому стоит быть осторожным с цикорием?

Несмотря на пользу, цикорий подходит не всем.

Люди с аллергией на пыльцу березы или амброзию могут иметь перекрестную реакцию на цикорий, что проявляется болью или отеком во рту.

Из-за ограниченности исследований по безопасности, беременным и кормящим грудью женщинам следует проконсультироваться с врачом.

Из-за высокого содержания инулина цикорий может усиливать симптомы, особенно диарею, у людей с СРК.

Напиток из цикория - это отличная альтернатива для тех, кто стремится отказаться от кофеина. Он имеет определенные доказанные преимущества для пищеварения благодаря инулину. Однако пока нет убедительных доказательств, что напиток из цикория полезнее обычного кофе.