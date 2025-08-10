Топ-5 корейських напоїв, які допомагають уповільнити старіння

Традиційні японські напої здатні сприяти довголіттю та підтримці здоров’я. Це ферментовані напої, багаті на антиоксиданти та корисні речовини, що покращують обмін речовин і зміцнюють імунітет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Only my health .

Сікх'є

Сікхє - це традиційний корейський ферментований рисовий напій, який готують із солодової води та вареного рису. Він трохи солодкий, його вживають охолодженим після їжі.

Через процес ферментації сікхʼє містить живі бактерії, які допомагають підтримувати здорову мікрофлору кишечника. Ферментовані продукти зазвичай покращують травлення, а здоровий травний тракт - це важлива складова загального здоров’я.

Сікхʼє - досить легкий напій, з помірною кількістю цукру, тому він чудово освіжає влітку.

Також амінокислоти у напої допомагають зволожувати шкіру та підтримувати здоровий рівень колагену.

Ягідний час Оміджа

Чай Оміджа виготовляється з сушених ягід магнолії. Він відомий своїм виразним смаком, що пропонує поєднання солодкого, кислого, солоного, гіркого та гострого.

Напій містить багато лігнанів та схізандрину, які відомі своєю антивіковою та протидіючою дією на печінку. Антиоксиданти справляються з оксидативним стресом, протидіючи одному з найбільших факторів передчасного старіння шкіри.

Крім того, часте вживання Оміджі також може покращити еластичність шкіри та пігментацію.

Чай юджа ча

Це напій, приготований з цитрусового плоду юджа, який популярний у Кореї, Японії та Китаї. Він зазвичай робиться з медом і тонко нарізаною шкіркою юджа, що додає йому яскравого аромату та смаку.

Він багатий на вітамін С та допомагає зміцнювати імунітет, боротися зі стресом і захищати клітини від пошкоджень.

Антиоксиданти у напої уповільнюють процеси старіння та знижують ризик хронічних захворювань. Також допомагає зменшити запалення у шлунку та покращити роботу кишечника.

Антибактеріальні властивості можуть сприяти профілактиці застудних захворювань.

Ячмінний чай (борі-ча)

Це безкофеїновий напій з горіховим смаком, приготований зі смаженого ячменю. Його вживають як холодним, так і гарячим це поширена страва в кожній корейській родині.

Чай багатий на антиоксиданти, такі як кверцетин і селен, які знищують вільні радикали та захищають від руйнування клітин.

Є дані, що ячмінний чай може сприяти зниженню рівня "поганого" холестерину. Допомагає підтримувати водний баланс і виводити токсини

Чай з женьшеню (Інсам-ча)

Цей трав'яний чай, приготований з коренів корейського женьшеню, який має землистий та гіркий природний смак.

Женьшень має властивості проти старіння та є адаптогеном. Він покращує кровообіг, стимулює вироблення колагену та запобігає появі зморшок.

Крім того, допомагає покращити імунітет, підвищити енергію, знизити стрес і підтримувати загальне самопочуття.