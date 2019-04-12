ЦИК согласовал замену доверенных лиц Зеленского и Порошенко

Фото: ЦИК (РБК-Украина)

ЦИК внесла изменения в состав окружных избирательных комиссий по выборам президента Украины для организации подготовки и проведения повторного голосования

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) отменила регистрацию доверенных лиц кандидатов на должность президента Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко на второй тур выборов 2019 и зарегистрировала вместо них других. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отдел взаимодействия со СМИ Центризбиркома.

"Комиссия отменила регистрацию доверенных лиц кандидата на пост президента Украины Зеленского В.А. на очередных выборах президента Украины в территориальных избирательных округах № 51 и № 52 и зарегистрировала вместо них других. Также отменена регистрация доверенного лица кандидата на пост президента Украины Порошенко П.А. в ТИО № 50 и зарегистрирован вместо нее другую", - говорится в сообщении.

Кроме того, Центральная избирательная комиссия внесла изменения в состав участковых избирательных комиссий по выборам президента Украины специальных избирательных участков, образованных в исключительном случае на территории военных частей (формирований) на очередных выборах президента Украины 31 марта 2019 года в соответствии с постановлением ЦИК от 14 марта 2019 года № 554.

Также комиссия внесла изменения в состав окружных избирательных комиссий по выборам президента Украины для организации подготовки и проведения повторного голосования 21 апреля 2019 года с очередных выборов президента Украины, сформированного постановлением ЦИК от 10 апреля 2019 года № 773.

Ранее РБК-Украина сообщало, что ЦИК определила очередность предоставления эфирного времени для проведения предвыборной агитации кандидатам на пост президента Украины Петру Порошенко и Владимиру Зеленскому перед вторым туром выборов 2019.

Кроме того, дебаты Владимира Зеленского и Петра Порошенко на "Олимпийском" состоятся 19 апреля. В штабе Зеленского анонсировали дебаты с Порошенко в 19:00. Отметим, ЦИК и глава "Общественного" Зураб Аласания сказали, что официальными будут считаться те дебаты, которые пройдут на "Супильно" 19 апреля в 20:00.

Также вчера Порошенко и Зеленский впервые провели совместную беседу в прямом эфире. Порошенко заявил, что ждет кандидата Владимира Зеленского на НСК "Олимпийский" 14 апреля. Зеленский в свою очередь вышел на зв'связь по телефону. Он заявил, что настаивает на проведении дебатов с Петром Порошенко на НСК "Олимпийский" 19 апреля.