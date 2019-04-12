ЦИК предоставила Порошенко и Зеленскому время для агитации

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Эфирное время кандидатам на пост президента 17 и 18 апреля предоставлено на "Суспільному"

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) определила очередность предоставления эфирного времени для проведения предвыборной агитации кандидатам на пост президента Украины Петру Порошенко и Владимиру Зеленскому перед вторым туром выборов 2019. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

12 апреля во время очередного заседания Центральной избирательной комиссии было распределено эфирное время на телеканале и радио "Суспільне".

"Эфирное время кандидатам на пост президента Украины на общественно-политическом общенациональном канале "Суспільне телебачення" предоставлено 18 апреля 2019 года в следующей очередности: Зеленскому В.А. - с 20.00 до 20.30, Порошенко П.А. - с 20.51 до 21.21. А на общественно-политическом общенациональном канале "Суспільне радіо" - 17 апреля 2019 года: Зеленскому В.А. - с 19.00 до 19.30, Порошенко П.А. - с 20.00 до 20.30", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что дебаты Владимира Зеленского и Петра Порошенко на "Олимпийском" состоятся 19 апреля. В штабе Зеленского анонсировали дебаты с Порошенко в 19:00. Отметим, ЦИК и глава "Общественного" Зураб Аласания сказали, что официальными будут считаться те дебаты, которые пройдут на "Супильно" 19 апреля в 20:00.

Также вчера Порошенко и Зеленский впервые провели совместную беседу в прямом эфире. Порошенко заявил, что ждет кандидата Владимира Зеленского на НСК "Олимпийский" 14 апреля. Зеленский в свою очередь вышел на зв'связь по телефону. Он заявил, что настаивает на проведении дебатов с Петром Порошенко на НСК "Олимпийский" 19 апреля.

Напомним, Владимир Зеленский отказался от дебатов на "Олимпийском" 14 апреля.

Ранее "Олимпийський" назвал даты, на которые кандидаты забронировали стадион. В частности, от представителя Порошенко поступил запрос на дебаты 14 и 19 апреля 2019 года, а от представителя Зеленского - на 19 апреля.