ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Порошенко и Зеленский впервые пообщались в прямом эфире

Новости » Выборы 2019    11.04.2019 - 23:15
Порошенко и Зеленский впервые пообщались в прямом эфире
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский настаивает на проведении дебатов на "Олимпийском" 19 апреля

Кандидаты на пост президента Петр Порошенко и Владимир Зеленский впервые провели совместную беседу в прямом эфире. Это произошло в программе "Право на владу" на телеканале "1+1", передает РБК-Украина.

Президент Петр Порошенко заявил, что ждет кандидата Владимира Зеленского на НСК "Олимпийский" 14 апреля.

"Владимир Александрович, я сегодня пригласил вас на дебаты. Если вы сейчас находитесь за пределами Киева, я это с пониманием воспринимаю. И подчеркиваю, что вашей команде была поставлена ​​позиция, в последнее воскресенье, 14 числа, вас пригласили на дебаты на стадион. Завтра у вас будет время вернуться в Киев", - заявил Порошенко.

Кандидат Владимир Зеленский в свою очередь вышел на связь по телефону. 

"Господин президент Петр Алексеевич Порошенко прекрасно знает, что я нахожусь в Париже, во Франции. Ведь его прекрасные автомобили СБУ меня туда сопровождали в аэропорт. Эта информация вам известна. У меня встреча завтра в 15:00 с президентом Франции. Поэтому не удивительно, что кандидат приглашает меня в студию", - сообщил Зеленский

Он заявил, что настаивает на проведении дебатов с Петром Порошенко на НСК "Олимпийский" 19 апреля.

"Что касается дебатов, я предложил 19 апреля на НСК Олимпийский, я пригласил господина Порошенко на дебаты. Он сказал - стадион так стадион. И принял эти условия... 19 числа я вас жду на НСК Олимпийский. Точка. До свидания", - добавил Зеленский.

Кандидаты поспорили в прямом эфире, после чего Зеленский бросил трубку.

Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский отказался от дебатов на "Олимпийском" 14 апреля. В то же время в окружении Порошенко подтвердили, что он примет участие в дебатах на НСК "Олимпийский" 14 апреля в 14:14.

На НСК заявляли, что планируют обнародовать детали переговоров относительно проведения дебатов со штабами кандидатов до конца дня.

В штабе Порошенко заявили о непричастности к скандальному видео с Зеленским В штабе Зеленского оценили возможность работы с Медведчуком
Выборы 2019 Дебаты Зеленского и Порошенко: главное Результаты выборов президента Украины
Новости Украины Порошенко Зеленский Владимир ЗеленскийПорошенко Петрдебаты
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь