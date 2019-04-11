Порошенко и Зеленский впервые пообщались в прямом эфире

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский настаивает на проведении дебатов на "Олимпийском" 19 апреля

Кандидаты на пост президента Петр Порошенко и Владимир Зеленский впервые провели совместную беседу в прямом эфире. Это произошло в программе "Право на владу" на телеканале "1+1", передает РБК-Украина.

Президент Петр Порошенко заявил, что ждет кандидата Владимира Зеленского на НСК "Олимпийский" 14 апреля.

"Владимир Александрович, я сегодня пригласил вас на дебаты. Если вы сейчас находитесь за пределами Киева, я это с пониманием воспринимаю. И подчеркиваю, что вашей команде была поставлена ​​позиция, в последнее воскресенье, 14 числа, вас пригласили на дебаты на стадион. Завтра у вас будет время вернуться в Киев", - заявил Порошенко.

Кандидат Владимир Зеленский в свою очередь вышел на связь по телефону.

"Господин президент Петр Алексеевич Порошенко прекрасно знает, что я нахожусь в Париже, во Франции. Ведь его прекрасные автомобили СБУ меня туда сопровождали в аэропорт. Эта информация вам известна. У меня встреча завтра в 15:00 с президентом Франции. Поэтому не удивительно, что кандидат приглашает меня в студию", - сообщил Зеленский

Он заявил, что настаивает на проведении дебатов с Петром Порошенко на НСК "Олимпийский" 19 апреля.

"Что касается дебатов, я предложил 19 апреля на НСК Олимпийский, я пригласил господина Порошенко на дебаты. Он сказал - стадион так стадион. И принял эти условия... 19 числа я вас жду на НСК Олимпийский. Точка. До свидания", - добавил Зеленский.

Кандидаты поспорили в прямом эфире, после чего Зеленский бросил трубку.

Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский отказался от дебатов на "Олимпийском" 14 апреля. В то же время в окружении Порошенко подтвердили, что он примет участие в дебатах на НСК "Олимпийский" 14 апреля в 14:14.

На НСК заявляли, что планируют обнародовать детали переговоров относительно проведения дебатов со штабами кандидатов до конца дня.