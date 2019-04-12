ЦВК погодив заміну довірених осіб Зеленського і Порошенка

Фото: ЦВК (РБК-Україна)

ЦВК внесла зміни до складу окружних виборчих комісій з виборів президента України для організації підготовки та проведення повторного голосування

Центральна виборча комісія (ЦВК) скасувала реєстрацію довірених осіб кандидатів на посаду президента України Володимира Зеленського і Петра Порошенка на другий тур виборів 2019 та зареєструвала замість них інших. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відділ взаємодії зі ЗМІ Центрвиборчкому.

"Комісія скасувала реєстрацію довірених осіб кандидата на пост президента України Зеленського В.О. на чергових виборах президента України у територіальних виборчих округах № 51 та № 52 і зареєструвала замість них інших. Також скасовано реєстрацію довіреної особи кандидата на пост президента України Порошенка П.О. у ТВО № 50 та зареєстровано замість неї іншу", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, Центральна виборча комісія внесла зміни до складу дільничних виборчих комісій з виборів президента України спеціальних виборчих дільниць, утворених у винятковому випадку на території військових частин (формувань) на чергових виборах президента України 31 березня 2019 року відповідно до постанови ЦВК від 14 березня 2019 року № 554.

Також комісія внесла зміни до складу окружних виборчих комісій з виборів президента України для організації підготовки та проведення повторного голосування 21 квітня 2019 року з чергових виборів президента України, сформованого постановою ЦВК від 10 квітня 2019 року № 773.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що ЦВК визначила черговість надання ефірного часу для проведення передвиборної агітації кандидатам на пост президента України Петру Порошенко та Володимиру Зеленському перед другим туром виборів 2019.

Крім того, дебати Володимира Зеленського та Петра Порошенка на "Олімпійському" відбудуться 19 квітня. У штабі Зеленського анонсували дебати з Порошенком о 19:00. Відзначимо, ЦВК і глава "Суспільного" Зураб Аласанія сказали, що офіційними будуть вважатися ті дебати, які пройдуть на "Супільному" 19 квітня о 20:00.

Також вчора Порошенко та Зеленський вперше провели спільну розмову у прямому ефірі. Порошенко заявив, що чекає кандидата Володимира Зеленського на НСК "Олімпійський" 14 квітня. Зеленський у свою чергу вийшов на зв'язок телефоном. Він заявив, що наполягає на проведенні дебатів з Петром Порошенком на НСК "Олімпійський" 19 квітня.