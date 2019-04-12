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У Зеленского назвали время дебатов на "Олимпийском"

Новости » Выборы 2019    12.04.2019 - 18:24
У Зеленского назвали время дебатов на "Олимпийском"
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Дебаты пройдут 19 апреля в 19 часов вечера

Дебаты Владимира Зеленского и Петра Порошенко на "Олимпийском" пройдут 19 апреля. Об этом сообщает пресс-служба штаба Зеленского.

В штабе Зеленского анонсировали дебаты с Порошенко в 19:00.

 
Дебаты!

Событие, которого ждут все -- дебаты, скоро!

Опубликовано Команда Зеленского Пятница, 12 апреля 2019 г.

До этого в штабе Зеленского предложили провести дебаты 19 апреля по телемосту в прямом эфире. Председатель штаба Зеленского Иван Баканов отметил, что, если Порошенко будет в студии на "Суспільному", а Зеленский на НСК "Олимпийском", то "можно совместить картинки и вести дебаты".

Также вчера Порошенко и Зеленский впервые провели совместную беседу в прямом эфире. Порошенко заявил, что ждет кандидата Владимира Зеленского на НСК "Олимпийский" 14 апреля. Зеленский в свою очередь вышел на связь по телефону. Он заявил, что настаивает на проведении дебатов с Петром Порошенко на НСК "Олимпийский" 19 апреля.

Напомним, Зеленский отказался от дебатов на "Олимпийском" 14 апреля.

Ранее "Олимпийский" назвал даты, на которые кандидаты забронировали стадион. В частности, от представителя Порошенко поступил запрос на дебаты 14 и 19 апреля 2019 года, а от представителя Зеленского - на 19 апреля.

 

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