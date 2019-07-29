ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Результаты выборов: ЦИК признал избранными первых 35 нардепов

Новости » Выборы 2019    29.07.2019 - 17:57
Результаты выборов: ЦИК признал избранными первых 35 нардепов
Фото: ЦИК (Виталий Носач/РБК-Украина)

ЦИК признал нардепов избранными на основании оригиналов протоколов ОИК

Центральная избирательная комиссия, согласно результатам выборов в Верховную раду, признала избранными первых 35 народных депутатов. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК в своем Facebook.

Результаты выборов: ЦИК признал избранными первых 35 нардепов

В частности, на основании оригиналов протоколов окружных избирательных комиссий об итогах голосования комиссия установила результаты внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля 2019 года в 35 ОИО, признав избранными народными депутатами Украины следующих лиц:

  1. Игоря Палицу в ОВО №22
  2. Ирину Констанкевич в ОИО №23
  3. Кирилла Нестеренко в ОИО №26
  4. Анну Личман в ОИО №30
  5. Владимира Захарченко в ОИО №31
  6. Романа Каптелова в ОИО №36
  7. Мусу Магомедова в ОИО №45
  8. Юрия Солода в ОИО №47
  9. Максима Ефимова в ОИО №48
  10. Вадима Новинского в ОИО №57
  11. Сергея Магера в ОИО №58
  12. Дмитрия Лубинца в ОИО №60
  13. Игоря Герасименко в ОИО №62
  14. Богдана Кицака в ОИО №63
  15. Василия Петевку в ОИО №72
  16. Владислава Поляка в ОИО №73
  17. Геннадия Касая в ОИО №74
  18. Романа Соху в ОИО №75
  19. Дмитрия Налетова в ОИО №144
  20. Юрия Шаповалова в ОИО №146
  21. Константина Касая в ОИО №149
  22. Алексея Мовчана в ОИО №150
  23. Андрея Деркача в ОИО №159
  24. Владимира Гевко в ОИО №167
  25. Викторию Кинзбурскую в ОИО №171
  26. Александра Бакумова в ОИО №173
  27. Евгения Пивоварова в ОИО №175
  28. Дмитрия Микиша в ОИО №181
  29. Николая Стефанчука в ОИО №187
  30. Сергея Лабазюка в ОИО №188
  31. Антона Яценко в ОИО №200
  32. Максима Перебыйниса в ОИО №212
  33. Артема Дубнова в ОИО №213
  34. Богдана Яременко в ОИО №215
  35. Романа Грищука в ОИО №222

"Соответствующие протоколы ЦИК о результатах выборов подписали все присутствующие на заседании члены комиссии. В заседании комиссии объявлен перерыв до 19:30", - говорится в сообщении.

Напомним, согласно результатам внеочередных выборов в Верховную раду Украины, на своих округах проиграли 163 из 199 депутатов-мажоритарщиков.

Как писало РБК-Украина, представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус заявил о создании партией "Слуга народа" коалиции в новом созыве Верховной рады. Герус подчеркивал, что новая Верховная рада заработает в период с 24 августа по 6 сентября.

Результаты выборов: 163 из 199 нардепов-мажоритарщиков проиграли на своих округах ЦИК осталось принять оригиналы протоколов еще от двух ОИК
Новости Украины Порошенко Зеленский Центральная избирательная комиссияВерховная Радавыборы в Раду
Daily
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь