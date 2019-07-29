Результаты выборов: 163 из 199 нардепов-мажоритарщиков проиграли на своих округах

Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

В большинстве округов победили представители партии "Слуга народа"

Согласно результатам внеочередных выборов в Верховную раду Украины, на своих округах проиграли 163 из 199 депутатов-мажоритарщиков. Об этом сообщает Гражданская сеть "Опора" в своем Facebook.

Подчеркивается, что 33 нардепа, которые больше всего использовали бюджетные ресурсы для агитации, переизбрались в новую Раду.

"Результаты парламентских выборов стали для многих сюрпризом. Правда, больше это касается мажоритарных округов. 163 из 199 депутатов-мажоритарщиков проиграли на своих округах. В большинстве округов победили представители партии "Слуга народа". Что касается нардепов, которые больше всего использовали бюджетные ресурсы в собственных медийных и агитационных целях, то лишь 33 удалось вновь переизбраться в парламент", - указано в сообщении "Опоры".

Напомним, представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус заявил о создании партией "Слуга народа" коалиции в новом созыве Верховной рады. При этом он не исключил вхождении партии "Голос" в уже созданную коалицию.

Как писало РБК-Украина, Герус заявил, что новая Верховная рада заработает в период с 24 августа по 6 сентября.