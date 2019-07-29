ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Результаты выборов: 163 из 199 нардепов-мажоритарщиков проиграли на своих округах

Новости » Выборы 2019    29.07.2019 - 16:07
Результаты выборов: 163 из 199 нардепов-мажоритарщиков проиграли на своих округах
Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

В большинстве округов победили представители партии "Слуга народа"

Согласно результатам внеочередных выборов в Верховную раду Украины, на своих округах проиграли 163 из 199 депутатов-мажоритарщиков. Об этом сообщает Гражданская сеть "Опора" в своем Facebook.

Подчеркивается, что 33 нардепа, которые больше всего использовали бюджетные ресурсы для агитации, переизбрались в новую Раду.

Результаты выборов: 163 из 199 нардепов-мажоритарщиков проиграли на своих округах

"Результаты парламентских выборов стали для многих сюрпризом. Правда, больше это касается мажоритарных округов. 163 из 199 депутатов-мажоритарщиков проиграли на своих округах. В большинстве округов победили представители партии "Слуга народа". Что касается нардепов, которые больше всего использовали бюджетные ресурсы в собственных медийных и агитационных целях, то лишь 33 удалось вновь переизбраться в парламент", - указано в сообщении "Опоры".

Напомним, представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус заявил о создании партией "Слуга народа" коалиции в новом созыве Верховной рады. При этом он не исключил вхождении партии "Голос" в уже созданную коалицию.

Как писало РБК-Украина, Герус заявил, что новая Верховная рада заработает в период с 24 августа по 6 сентября.

У Зеленского заявили о создании коалиции в новой Раде У Зеленского рассказали, когда может заработать новая Рада
Новости Украины Порошенко Зеленский Верховная Рада
Daily
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь