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ЦВК надала Порошенку та Зеленському час для агітації

Новини » Політика    12.04.2019 - 19:34
ЦВК надала Порошенку та Зеленському час для агітації
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Ефірний час кандидатам на пост президента 17 та 18 квітня надано на "Суспільному"

Центральна виборча комісія (ЦВК) визначила черговість надання ефірного часу для проведення передвиборної агітації кандидатам на пост президента України Петру Порошенко та Володимиру Зеленському перед другим туром виборів 2019. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу ЦВК.

12 квітня під час чергового засідання Центральної виборчої комісії було розподілено ефірний час на телеканалі та радіо "Суспільне".

"Ефірний час кандидатам на пост президента України на суспільно-політичному загальнонаціональному каналі Суспільного телебачення надано 18 квітня 2019 року в такій черговості: Зеленському В.О. - з 20.00 до 20.30, Порошенку П.О. - з 20.51 до 21.21. А на суспільно-політичному загальнонаціональному каналі Суспільного радіо - 17 квітня 2019 року: Зеленському В.О. - з 19.00 до 19.30,  Порошенку П.О. - з 20.00 до 20.30", - йдеться у повідомлені.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що дебати Володимира Зеленського та Петра Порошенка на "Олімпійському" відбудуться 19 квітня. У штабі Зеленського анонсували дебати з Порошенком о 19:00. Відзначимо, ЦВК і глава "Суспільного" Зураб Аласанія сказали, що офіційними будуть вважатися ті дебати, які пройдуть на "Супільному" 19 квітня о 20:00. 

Також вчора Порошенко та Зеленський вперше провели спільну розмову у прямому ефірі. Порошенко заявив, що чекає кандидата Володимира Зеленського на НСК "Олімпійський" 14 квітня. Зеленський у свою чергу вийшов на зв'язок телефоном. Він заявив, що наполягає на проведенні дебатів з Петром Порошенком на НСК "Олімпійський" 19 квітня.

Нагадаємо, Володимир Зеленський відмовився від дебатів на "Олімпійському" 14 квітня. 

Раніше "Олімпійський" назвав дати, на які кандидати забронювали стадіон. Зокрема, від представника Порошенка надійшов запит на дебати 14 і 19 квітня 2019 року, а від представника Зеленського - на 19 квітня.

 

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