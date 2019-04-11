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Зеленский отказался от дебатов на "Олимпийском" 14 апреля

Новости » Выборы 2019    11.04.2019 - 13:11
Зеленский отказался от дебатов на "Олимпийском" 14 апреля
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Дебаты на "Олимпийском" 14 апреля пройдут без Зеленского

Дебаты Владимира Зеленского и Петра Порошенко не пройдут на НСК "Олимпийский" 14 апреля в привычном формате из-за отказа первого. Об этом заявил глава фракции БПП в Верховной раде Артур Герасимов.

По словам Герасимова, Порошенко примет участие в дебатах на НСК "Олимпийский" 14 апреля в 14:14.

"К сожалению, сегодня мы услышали от команды Владимира Зеленского, что он не готов, или не хочет участвовать в дебатах", - добавил он.

 

#Наживо Артур Герасимов: Петро Порошенко візме участь у дебатах на НСК "Олімпійський" 14 квітня о 14:14. На жаль, сьогодні ми почули від команди Володимира Зеленскього, що він не готовий, або не хоче брати участь у дебатах.

Опубліковано Блок Петра Порошенка Солідарність Четвер, 11 квітня 2019 р.

 

Напомним, ранее сообщалось, что по состоянию на сегодняшнее утро переговоры со штабами Зеленского и Порошенко находились в активной стадии. В то же время на НСК отметили, что детали переговоров планируется опубликовать до конца дня.

До этого в штабе Зеленского предложили провести 19 апреля по телемосту в прямом эфире.

"Мы идем на встречу. И если действительно все хотят с нами вести дебаты, чтобы ни у кого не сложилось впечатление, что мы избегаем таких дебатов, мы предлагаем провести телемост. Если Петр Порошенко будет в студии на "Суспільном", а мы будем на НСК "Олимпийском", пожалуйста, можно совместить картинки и вести дебаты друг с другом в прямом эфире", сказал он", - отметил представитель штаба.

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