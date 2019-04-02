ЦИК принял протоколы от 14 окружных избиркомов

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Протоколы передали окружные избиркомы с Полтавской, Харьковской и Хмельницкой области

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) продолжила получать бумажные протоколы результатов выборов президента Украины от окружных избирательных комиссий (ОИК). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

Отмечается, что для рассмотрения и дальнейшей проработки было принято протоколы об итогах голосования окружных избирательных комиссий территориальных избирательных округов № 148 (Полтавская область), № 169 (Харьковская область), № 187 (Хмельницкая область), № 215, № 219, № 220 (город Киев).

Таким образом, по состоянию на 18:45 2 апреля 2019 года Центральная избирательная комиссия приняла протоколы об итогах голосования окружных избирательных комиссий 14 территориальных избирательных округов (№ № 45, 51, 105, 134, 146, 148, 149, 169, 180, 187, 213, 215, 219, 220).

РБК-Украина писало, что подсчет результатов выборов завершился в Волынской, Запорожской, Луганской, Закарпатской, Тернопольской и Черниговской областях.

Ранее в Центризбиркоме заявили, что как только будут обработаны все 100% протоколов с мокрыми печатями, тогда можно будет для изменить место регистрации для второго тура выборов.

В Центральной избирательной комиссии надеются, что уже во вторник, 2 апреля, могут быть обработаны 100% протоколов в электронном виде для определения результатов выборов.