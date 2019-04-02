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ЦИК надеется обработать 100% протоколов до конца дня

Новости » Выборы 2019    02.04.2019 - 14:19
ЦИК надеется обработать 100% протоколов до конца дня
Фото: Наталья Бернацкая (minjust.gov.ua)

Секретарь ЦИК подчеркнула, что для комиссии важно как можно быстрее установить результаты

В Центральной избирательной комиссии надеются, что уже во вторник, 2 апреля, могут быть обработаны 100% протоколов в электронном виде для определения результатов выборов 2019. Об этом сказала секретарь ЦИК Наталья Бернацкая, передает "Укринформ".

Она подчеркнула, что для Центризбиркома важно как можно быстрее установить результаты.

"Мы надеемся, что возможно и сегодня уже увидим 100% (обработанных протоколов в электронном виде, - ред.)" - рассказала Бернацкая.

Напомним, Центральной избирательной комиссии осталось подсчитать 1 процент голосов. По состоянию на 13:26 было подсчитано 99% бюллетеней.

Так, по результатам подсчета 99% протоколов у Владимира Зеленского 30,23% голосов украинцев, у Петра Порошенко 15,92% голосов избирателей, а замыкает тройку лидеров Юлия Тимошенко с результатом 13,40% голосов.

Как писало РБК-Украина ранее, по окончательным результатам первого тура выборов 2019 на зарубежных участках победил действующий президент Украины Петр Порошенко. В частности, по состоянию на 09:15 утра 2 апреля обработано 100% протоколов по заграничному округу, который состоит из 101 участка.

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