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ЦВК отримала протоколи від 14 окружних виборчкомів

Новини » Вибори 2019    02.04.2019 - 19:52
ЦВК отримала протоколи від 14 окружних виборчкомів
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Протоколи передали окружні виборчкоми з Полтавської, Харківської та Хмельницької області

Центральна виборча комісія (ЦВК) продовжила отримувати паперові протоколи результатів виборів президента України від окружних виборчих комісій (ОВК). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ЦВК. 

Зазначається, що для розгляду та подальшого опрацювання було прийнято протоколи про підсумки голосування окружних виборчих комісій територіальних виборчих округів № 148 (Полтавська область), № 169 (Харківська область), № 187 (Хмельницька область), № 215, № 219, № 220 (місто Київ).

Таким чином, станом на 18:45  2 квітня 2019 року Центральна виборча комісія прийняла протоколи про підсумки голосування окружних виборчих комісій 14 територіальних виборчих округів (№ № 45, 51, 105, 134, 146, 148, 149, 169, 180, 187, 213, 215, 219, 220). 

РБК-Україна писало, що підрахунок результатів виборів завершився у Волинській, Запорізькій, Луганській, Закарпатській, Тернопільській і Чернігівській областях. 

Раніше у Центрвиборчкомі заявили, що тільки-но опрацюють усі 100% протоколів із мокрими печатками, тоді можна буде для змінити місце реєстрації для другого туру виборів. 

У Центральній виборчій комісії сподіваються, що вже у вівторок, 2 квітня, можуть бути оброблені 100% протоколів в електронному вигляді для визначення результатів виборів.

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