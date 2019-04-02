В ЦИК сообщили, когда можно сменить место регистрации для второго тура выборов

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В ЦИК подчеркнули, что Государственный реестр избирателей будет работать и в выходные

В Центризбиркоме заявили, что как только будут обработаны все 100% протоколов с мокрыми печатями, тогда можно будет изменить место регистрации для второго тура выборов 2019. Об этом сообщает "5 канал".

В ЦИК подчеркнули, что перед вторым туром времени для смены места голосования будет меньше. Сменить место голосования можно сразу после результатов первого тура выборов.

"По факту ЦИК может это сделать после окончательного объявления результатов. И мы надеемся, что через несколько дней это произойдет. Призываем всех идти в первый день. Потому что до этого у нас было три месяца, чтобы изменить место голосования. А все равно 100 тыс. людей пришли в последний день. Поэтому просим граждан, будем работать и в выходные, отделы ведения. Надо ответственно к этому отнестись. И проверить себя в списках избирателей, может, кто-то себя не нашел. Это можно сделать до второго выбора", - отметила член ЦИК Наталья Бернацкая.

Ранее сообщалось, что ЦИК надеется обработать 100% протоколов первого тура выборов президента до конца дня. Подсчет результатов выборов 2019 завершился во Львовской, Ивано-Франковской, Черкасской и Кировоградской областях.

По состоянию на 16:00 Центральной избирательной комиссии осталось подсчитать менее 1 процента голосов.