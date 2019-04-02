ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В ЦИК сообщили, когда можно сменить место регистрации для второго тура выборов

Новости » Выборы 2019    02.04.2019 - 17:10
В ЦИК сообщили, когда можно сменить место регистрации для второго тура выборов
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В ЦИК подчеркнули, что Государственный реестр избирателей будет работать и в выходные

В Центризбиркоме заявили, что как только будут обработаны все 100% протоколов с мокрыми печатями, тогда можно будет изменить место регистрации для второго тура выборов 2019. Об этом сообщает "5 канал".

В ЦИК подчеркнули, что перед вторым туром времени для смены места голосования будет меньше. Сменить место голосования можно сразу после результатов первого тура выборов.

"По факту ЦИК может это сделать после окончательного объявления результатов. И мы надеемся, что через несколько дней это произойдет. Призываем всех идти в первый день. Потому что до этого у нас было три месяца, чтобы изменить место голосования. А все равно 100 тыс. людей пришли в последний день. Поэтому просим граждан, будем работать и в выходные, отделы ведения. Надо ответственно к этому отнестись. И проверить себя в списках избирателей, может, кто-то себя не нашел. Это можно сделать до второго выбора", - отметила член ЦИК Наталья Бернацкая.

Ранее сообщалось, что ЦИК надеется обработать 100% протоколов первого тура выборов президента до конца дня. Подсчет результатов выборов 2019 завершился во Львовской, Ивано-Франковской, Черкасской и Кировоградской областях.

По состоянию на 16:00 Центральной избирательной комиссии осталось подсчитать менее 1 процента голосов.

У Польши нет фаворитов на выборах в Украине Обнародованы результаты выборов еще в 4 областях
Выборы 2019 Результаты выборов президента Украины Выборы 2019: как проходит голосование за президента Украины
Новости Украины Порошенко Тимошенко Зеленский Гриценко Центральная избирательная комиссиявыборывторой тур
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь