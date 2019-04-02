ЦИК продолжил получать бумажные протоколы от окружных избиркомов

Иллюстративное фото (УНИАН)

ЦИК получил бумажные протоколы с мокрыми печатями от ТИО Хмельницкой области

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) продолжила получать бумажные протоколы результатов выборов президента Украины от окружных избирательных комиссий (ОИК). Об этом сообщила председатель ЦИК Татьяна Слипачук, передает корреспондент РБК-Украина.

Во время продленного непрерывного заседания ЦИК получила бумажные протоколы с мокрыми печатями от ТИО Хмельницкой области.

"Я прошу осуществить представление и объявление протокола ОИК ТИО № 187. Этот город Хмельницкий. Я предлагаю для того, при объявлении протокола председатель комиссии называла пункт графы в порядке и количественную характеристику для того, чтобы мы более оперативно осуществляли принятие", - добавила Слипачук.

Так, председатель окружной комиссии ТИО № 187 Алина Брездинюк зачитала данные протокола о результатах голосования.

"В целостном пакете поступил протокол ТИО № 187, прошит и пропечатан на 17 страницах подписанный членами окружной комиссии", - заявили в ЦИК.

Напомним, подсчет результатов выборов 2019 завершился в Волынской, Запорожской, Луганской, Закарпатской, Тернопольской и Черниговской областях.

Добавим, окончательным результатам первого тура выборов 2019 на зарубежных участках победил действующий президент Украины Петр Порошенко. В частности, по состоянию на 9:15 утра 2 апреля обработано 100% протоколов по заграничному округу, который состоит из 101-го участка. Стоит отметить, что в голосовании за рубежом приняли участие свыше 55 тысяч украинцев.