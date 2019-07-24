ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

ЦИК подсчитал результаты выборов на скандальном округе в Покровске

Новости » Выборы 2019    24.07.2019 - 13:25
ЦИК подсчитал результаты выборов на скандальном округе в Покровске
Фото: группа спецназа Нацполиции (МВД)

Победу одержал кандидат от партии "Оппозиционный блок" Руслан Теребушкин

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) подсчитала результаты выборов в Раду на 50-м округе в Покровске Донецкой области, куда были переброшены резервы групп спецназначения Национальной полиции. Об этом говорится на сайте ЦИК.

Так, по результатам комиссии, победу одержал кандидат от партии "Оппозиционный блок" Руслан Теребушкин. Второе место у самовыдвиженца Андрея Аксенова. Теребушкин опередил Аксенова на 206 голосов.

ЦИК подсчитал результаты выборов на скандальном округе в Покровске

 

РБК-Украина писало, что для стабилизации ситуации в одномандатном избирательном участке №50 в Покровске при подсчете голосов и недопущения осложнения оперативной обстановки было принято решение перебросить резервы групп спецназначения.

Отметим, что в Покровске были протесты из-за подсчета голосов на внеочередных выборах в Верховную раду. Полиция открыла дело по ч. 3 ст. 157 Уголовного кодекса Украины (препятствование осуществлению избирательного права, что повлияло на результаты выборов).

Кроме того, ранее сообщалось, что Национальная полиция направляла в Житомирскую область вертолет со спецназом для обеспечения правопорядка во время подсчета голосов на избирательном округе №64, где баллотировался депутат 8-го созыва Сергей Пашинский.

В Обухове полиция расследует фальсификацию результатов выборов В Покровске возобновил работу избирательный округ №50
Новости Украины Порошенко Зеленский ДонецкЦентральная избирательная комиссияспецназрезультатывыборы в Раду
Daily
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь