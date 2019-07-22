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На округ Пашинского направили вертолет с полицейским спецназом

Новости » Выборы 2019    22.07.2019 - 15:12
На округ Пашинского направили вертолет с полицейским спецназом
Фото: спецназ Нацполиции (npu.gov.ua)

Национальная полиция направила в Житомирскую область вертолет со спецназом

Национальная полиция направила в Житомирскую область вертолет со спецназом для обеспечения правопорядка во время подсчета голосов на избирательном округе №64 после проведения внеочередных выборов в Верховную раду. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальную полицию.

Как сообщается, сегодня, 22 июля, из Киева в Житомирскую область прибыл специальный отряд полицейских тактико-оперативного реагирования (ТОР) патрульной полиции.

"Решение направить в город Коростень вертолетом Ми-8 приданные силы полиции было принято после анализа оперативной обстановки и информации о возможных провокациях во время транспортировки избирательной документации из участковых избирательных комиссий - в окружную избирательную комиссию №64, которая расположена в Коростене", - говорится в сообщении. 

Полицейские спецназовцы направлены в Житомирскую для усиления местной полиции и помощи в обеспечении общественного порядка и безопасности, а также реагирования на любые изменения в оперативной обстановке.

Отметим, по информации Центральной избирательной комиссии (ЦИК), на избирательном округе №64 народный депутат 8-го созыва Сергей Пашинский проигрывает. По результаттам обработки 61,2% протоколов на округе побеждает Вячеслав Сигачев от политпартии "Слуга народа".

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что по данным ЦВК, народные депутаты Сергей Пашинский, Владимир Литвин и Иван Балога не набрали достаточной поддержки избирателей в мажоритарных округах для победы на внеочередных выборах в Верховную раду. 

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