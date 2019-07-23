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В Покровск направили вертолет с группой спецназначения Нацполиции

Новости » Выборы 2019    23.07.2019 - 21:21
В Покровск направили вертолет с группой спецназначения Нацполиции
Фото: группа спецназначения Нацполиции (МВД)

Для стабилизации ситуации в Покровске направили группу спецназначения Нацполиции

Министерство внутренних дел Украины перебросило резервы групп спецназначения Национальной полиции из состава сил авиаподдержки для стабилизации ситуации после выборов в Верховную раду в Покровске Донецкой области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел Украины. 

Как сообщается, для стабилизации ситуации в одномандатном избирательном участке №50 в Покровске при подсчете голосов и недопущения осложнения оперативной обстановки было принято решение перебросить резервы групп спецназначения.

Напомним, в Покровске начались протесты из-за подсчета голосов на внеочередных выборах в Верховную раду. С 22 июля в городе продолжается протестная акция из-за подсчета голосов, вследствие чего избирательная комиссия №50 не работает.

По информации о нарушениях избирательного процесса начато досудебное расследование по ч.3 ст. 157 Уголовного кодекса Украины (препятствование осуществлению избирательного права, повлиявшее на результаты выборов). В уголовном производстве продолжаются следственные действия.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Национальная полиция направила в Житомирскую область вертолет со спецназом для обеспечения правопорядка во время подсчета голосов на избирательном округе №64. Отметим, по информации ЦИК, на избирательном округе №64 народный депутат 8-го созыва Сергей Пашинский проигрывает. По результатам обработки 61,2% протоколов на округе побеждает Вячеслав Сигачев от политпартии "Слуга народа".

 

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