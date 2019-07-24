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ЦВК підрахував результати виборів на скандальному окрузі в Покровське

Новини » Вибори 2019    24.07.2019 - 13:25
ЦВК підрахував результати виборів на скандальному окрузі в Покровське
Фото: група спецпризначення Нацполиции (МВС)

Перемогу отримав кандидат від партії "Опозиційний блок" Руслан Теребушкін

Центральна виборча комісія (ЦВК) підрахувала результати виборів в Раду на 50-му окрузі у Покровську Донецької області, куди були перекинуті резерви груп спецпризначення Національної поліції. Про це йдеться на сайті ЦВК.

Так, за результатами комісії, перемогу отримав кандидат від партії "Опозиційний блок" Руслан Теребушкін. Друге місце у самовисуванця Андрія Аксьонова. Теребушкін випередив Аксьонова на 206 голосів.

ЦВК підрахував результати виборів на скандальному окрузі в Покровське

 

РБК-Україна писало, що для стабілізації ситуації в одномандатному виборчому дільниці №50 у Покровську при підрахунку голосів та недопущення ускладнення оперативної обстановки було прийнято рішення перекинути резерви груп спецпризначення.

Зазначимо, що у Покровську були протести через підрахунок голосів на позачергових виборах у Верховну раду.  Поліція відкрила справу за ч. 3 ст. 157 Кримінального кодексу України (перешкоджання здійсненню виборчого права, що вплинуло на результати виборів).

Крім того, раніше повідомлялось, що Національна поліція направила в Житомирську область вертоліт зі спецназом для забезпечення правопорядку під час підрахунку голосів на виборчому окрузі №64, де балотувався депутат 8-го скликання Сергій Пашинський.

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