ЦИК отменил регистрацию Клюева

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) отменила регистрацию экс-главы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Клюева кандидатом на выборах в Верховную раду. Решение принято на сегодняшнем заседании ЦИК, передает корреспондент РБК-Украина.

За снятие Клюева с регистрации единогласно проголосовали все члены ЦИК.

Также ЦИК единогласно отменил регистрацию кандидата Анатолия Шария, выдвиженца "Партии Шария".

Отметим, Служба безопасности Украины, Министерство внутренних дел и Генеральная прокуратура Украины передали в ЦИК документы о пребывании Клюева и Шария в Украине.

В СБУ сообщили, что Клюев выехал из Украины в 2014 году. Бывший глава АП находится в розыске в Украине, место пребывания его в другой стране не установлено. Кроме того, местом его регистрации указано село Шульгино, которое находится в РФ. Таким образом, Клюев с 2014 года не пребывал на территории Украины, официальные пункты пропуска в стране не пересекал.

Вчера, 2 июля, ЦИК зарегистрировал Клюева как кандидата на выборы в Раду. В связи с этим состоялась акция протеста в столице на Майдане Независимости. Около двух тысяч человек требовали от ЦИК отменить это решение.

Служба безопасности Украины сегодня начала проверку по запросу председателя Верховной рады Украины Андрея Парубия о пребывании Клюева на территории Украины в течение последних пяти лет.

Добавим, ранее Генеральная прокуратура Украины направила дополнительную информацию относительно Клюева. Также министр внутренних дел Украины Арсен Аваков направил Центральной избирательной комиссии разъяснение, в котором указал сроки пребывания на территории государства Клюева.