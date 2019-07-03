ЦВК скасувала реєстрацію Клюєва

Центральна виборча комісія (ЦВК) скасувала реєстрацію екс-глави Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрія Клюєва кандидатом на виборах у Верховну раду. Рішення прийнято на сьогоднішньому засіданні ЦВК, передає кореспондент РБК-Україна.

За зняття Клюєва з реєстрації одноголосно проголосували всі члени ЦВК.

Також ЦВК одноголосно скасувала реєстрацію кандидата Анатолія Шарія, висуванця "Партії Шарія".

Зазначимо, Служба безпеки України, Міністерство внутрішніх справ і Генеральна прокуратура України передали в ЦВК документи про перебування Клюєва и Шарія в Україні.

В СБУ повідомили, що Клюєв виїхав з України в 2014 році. Колишній глава АП знаходиться в розшуку в Україні, місце перебування його в іншій країні не встановлено. Крім того, місцем його реєстрації зазначено село Шульгіно, яке знаходиться в РФ. Таким чином,Клюєв з 2014 року не перебував на території України, офіційні пункти пропуску в країні не перетинав.

Вчора, 2 липня, ЦВК зареєструвала Клюєва як кандидата на вибори в Раду. У зв'язку з цим відбулася акція протесту в столиці на Майдані Незалежності. Близько двох тисяч людей вимагали від ЦВК скасувати це рішення.

Служба безпеки України сьогодні розпочала перевірку за запитом голови Верховної ради України Андрія Парубія про перебування Клюєва на території України протягом останніх п'яти років.

Додамо, раніше Генеральна прокуратура України направила додаткову інформацію щодо Клюєва. Також міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков направив Центральної виборчої комісії роз'яснення, в якому вказав терміни перебування на території держави Клюєва.