ЦИК обязал комиссию 87 округа составить подробный протокол по итогам голосования

Отмечается, что ЦИК пока не может определить результаты выборов в 87 округе из-за обжалований итогов голосования в судах. "В настоящее время в судах еще находятся апелляционные жалобы на решения суда первой инстанции по трем делам. Результаты их рассмотрения должны завтра, 13 апреля", - уточнили в комиссии.

Глава ЦИК Олег Диденко отметил, что с выборами в Ивано-Франковской области сложились две ситуации. Суд отметил решение о пересчете голосов. Следовательно, окружная комиссия должна взять за основу первичный протокол участковой комиссии и вести его данные в уточненный протокол.

Кроме того, из-за признания недействительным голосование на отдельных избирательных участках ЦИК должна составить протокол о пересчете и внести эти данные в уточненный протокол.

"Надеюсь, что окружная избирательная комиссия исполнит требования закона об установлении достоверных результатов голосования, которые максимально точно отражают волеизъявление избирателей, а также в полной мере учитывают решения судов", - добавил глава ЦИК.