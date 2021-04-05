Полиция возбудила 17 уголовных дел из-за нарушений на довыборах в Раду по 87 округу
Полиция возбудила 17 уголовных дел в связи с возможными нарушениями на довыборах в Верховную раду по 87 избирательному округу в Ивано-Франковской области. Всего правоохранители получили 113 сообщений о возможных нарушениях.
Об этом сообщает пресс-служба полиции.
Из 17 уголовных дел, 12 связаны с нарушениями избирательного законодательства, еще 5 - касаются избирательного процесса. В частности уголовных производства начаты:
- 1 - по факту препятствования осуществлению избирательного права, работе избирательной комиссии, совершенное по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 157 Уголовного кодекса Украины);
- 5 - по фактам подкупа избирателей (ч. 4 ст. 160 УКУ);
- 1 - по факту использования поддельных документов (ч. 3 ст. 358 УКУ);
- 4 - по фактам заведомо ложного сообщения о минировании (ч. 1 ст. 259 УКУ).
Также в период с 2 по 3 апреля полицейские начали 6 уголовных производств по фактам похищения избирательных бюллетеней шести участковых избирательных комиссий.
Всего правоохранители составили 12 административных протоколов: в основном они касались нарушений изготовления или размещения материалов предвыборной агитации.
Напомним, вчера Центральная избирательная комиссия обработала 100% протоколов на довыборах в Раду по 87 округу. Победу здесь одержал кандидат от "Слуги народа" Василий Вирастюк - у него 31,25% голосов, тогда как у ближайшего конкурента Александра Шевченко ("За майбутнє") 29,69%.
Ранее РБК-Украина писало, что во время пересчета голосов на 87-м округе "пропали" почти 150 бюллетеней.