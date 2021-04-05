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Полиция возбудила 17 уголовных дел из-за нарушений на довыборах в Раду по 87 округу

Новина українською → Надворная, Понедельник 05 апреля 2021 11:56
Полиция возбудила 17 уголовных дел из-за нарушений на довыборах в Раду по 87 округу Фото: всего в полицию поступило 113 сообщений о возможных нарушениях на выборах (РБК-Украина/Виталий Носач)
Автор: Игорь Литвиненко

Полиция возбудила 17 уголовных дел в связи с возможными нарушениями на довыборах в Верховную раду по 87 избирательному округу в Ивано-Франковской области. Всего правоохранители получили 113 сообщений о возможных нарушениях.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Из 17 уголовных дел, 12 связаны с нарушениями избирательного законодательства, еще 5 - касаются избирательного процесса. В частности уголовных производства начаты:

  • 1 - по факту препятствования осуществлению избирательного права, работе избирательной комиссии, совершенное по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 157 Уголовного кодекса Украины);
  • 5 - по фактам подкупа избирателей (ч. 4 ст. 160 УКУ);
  • 1 - по факту использования поддельных документов (ч. 3 ст. 358 УКУ);
  • 4 - по фактам заведомо ложного сообщения о минировании (ч. 1 ст. 259 УКУ).

Также в период с 2 по 3 апреля полицейские начали 6 уголовных производств по фактам похищения избирательных бюллетеней шести участковых избирательных комиссий.

Всего правоохранители составили 12 административных протоколов: в основном они касались нарушений изготовления или размещения материалов предвыборной агитации.

Напомним, вчера Центральная избирательная комиссия обработала 100% протоколов на довыборах в Раду по 87 округу. Победу здесь одержал кандидат от "Слуги народа" Василий Вирастюк - у него 31,25% голосов, тогда как у ближайшего конкурента Александра Шевченко ("За майбутнє") 29,69%.

Ранее РБК-Украина писало, что во время пересчета голосов на 87-м округе "пропали" почти 150 бюллетеней.

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