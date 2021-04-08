Суд отменил признание выборов недействительными еще на одном участке 87 округа
Окружной административный суд Ивано-Франковска отменил постановление ОИК №87 о признании выборов недействительными на избирательном участке №260515 в селе Парище. Это уже второй иск об отмене решения окружной избирательной комиссии, который удовлетворил суд.
Об этом сообщает гражданская сеть "ОПОРА".
Как определил суд, в списки избирателей для голосования по месту пребывания были включены 51 человек, 49 из них получили бюллетени. По 25 человек в ОИК были сомнения в правомерности их включения в список избирателей.
Суд также указал, что других 26 избирателей, включенных в выписку из списка, нельзя включать в общее число избирателей, которые внесены в него неправомерно. Таким образом, отмечает "ОПОРА", количество избирателей, включенных в выписки из списка неправомерно, составляет менее 5% от 565 избирателей, получивших бюллетени на участке.
"Поэтому никаких оснований признавать голосования на участке недействительным в ОИК №87 не было", - подчеркивается в сообщении.
Напомним, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) приняла протокол об итогах выборов на 87 округе в Ивано-Франковской области. Как заявил глава ЦИК Олег Диденко, официально результаты голосования будут объявлены после того, как все суды, в которые поступили заявления о нарушениях, вынесут свои решения.
Отметим, согласно текущим данным, выборы на 87 округе выиграл спортсмен Василий Вирастюк, которого выдвигала партия "Слуга народа". Он обошел бизнесмена Александра Шевченко на 700 голосов.
При этом полиция открыла 17 уголовных дел за нарушения на этих выборах.