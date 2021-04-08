ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Суд отменил признание выборов недействительными еще на одном участке 87 округа

Новина українською → Ивано-Франковск, Четверг 08 апреля 2021 20:20
Суд отменил признание выборов недействительными еще на одном участке 87 округа Фото: избирательные бюллетени (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Окружной административный суд Ивано-Франковска отменил постановление ОИК №87 о признании выборов недействительными на избирательном участке №260515 в селе Парище. Это уже второй иск об отмене решения окружной избирательной комиссии, который удовлетворил суд.

Об этом сообщает гражданская сеть "ОПОРА".

Как определил суд, в списки избирателей для голосования по месту пребывания были включены 51 человек, 49 из них получили бюллетени. По 25 человек в ОИК были сомнения в правомерности их включения в список избирателей.

Суд также указал, что других 26 избирателей, включенных в выписку из списка, нельзя включать в общее число избирателей, которые внесены в него неправомерно. Таким образом, отмечает "ОПОРА", количество избирателей, включенных в выписки из списка неправомерно, составляет менее 5% от 565 избирателей, получивших бюллетени на участке.

"Поэтому никаких оснований признавать голосования на участке недействительным в ОИК №87 не было", - подчеркивается в сообщении.

Напомним, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) приняла протокол об итогах выборов на 87 округе в Ивано-Франковской области. Как заявил глава ЦИК Олег Диденко, официально результаты голосования будут объявлены после того, как все суды, в которые поступили заявления о нарушениях, вынесут свои решения.

Отметим, согласно текущим данным, выборы на 87 округе выиграл спортсмен Василий Вирастюк, которого выдвигала партия "Слуга народа". Он обошел бизнесмена Александра Шевченко на 700 голосов.

При этом полиция открыла 17 уголовных дел за нарушения на этих выборах.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Центральная избирательная комиссия выборы Суд
NEWS
Регионы локдауна. Как ужесточают карантин в областях Украины
Регионы локдауна. Как ужесточают карантин в областях Украины
DAILY
Обострение на Донбассе: пойдет ли Россия в масштабное наступление на Украину
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Обострение на Донбассе: пойдет ли Россия в масштабное наступление на Украину