Вирастюк победил на довыборах в Раду, - ЦИК
Фото: Василий Вирастюк (Виталий Носач, РБК-Украина)
На довыборах в Верховную раду на 87-м округе в Ивано-Франковской области победил кандидат от "Слуги народа" Василий Вирастюк. Обработано 100% протоколов.
По результатам выборов:
- кандидат Василий Вирастюк от партии "Слуга народа" получил наибольшее количество голосов избирателей (31,25%, 15 076 голосов),
- Александр Шевченко от партии "За майбутнє" (29,69%, 14 327 голосов),
- Руслан Кошулинский от партии "Всеукраинское объединение "Свобода" (28,86%, 13 927 голосов).
Напомним, во время пересчета голосов на 87-м округе "пропали" почти 150 бюллетеней.
Также на трех участках выявили расхождение во время пересчета бюллетеней.
Кроме того, "ОПОРА" после событий на 87 округе призвала Верховную раду усовершенствовать избирательное законодательство