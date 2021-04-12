ЦВК зобов'язав комісію 87 округу скласти докладний протокол за підсумками голосування

Відзначається, що ЦВК поки не може визначити результати виборів в 87 окрузі через оскаржень результатів виборів в судах. "В даний час в судах ще знаходяться апеляційні скарги на рішення суду першої інстанції по трьох справах. Результати їх розгляду повинні завтра, 13 квітня", - уточнили в комісії.

Глава ЦВК Олег Діденко зазначив, що з виборами в Івано-Франківській області склалися дві ситуації. Суд відзначив рішення про перерахунок голосів. Отже, окружна комісія повинна взяти за основу первинний протокол дільничної комісії і вести його дані в уточнений протокол.

Крім того, через визнання недійсним голосування на окремих виборчих дільницях ЦВК повинна скласти протокол про перерахунок та внести ці дані в уточнений протокол.

"Сподіваюся, що окружна виборча комісія виконає вимоги закону про встановлення достовірних результатів голосування, які максимально точно відображають волевиявлення виборців, а також в повній мірі враховують рішення судів", - додав глава ЦВК.