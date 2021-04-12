ЦВК зобов'язав комісію 87 округу скласти докладний протокол за підсумками голосування

Центральна виборча комісія (ЦВК) зобов'язала ОВК №87 скласти докладний протокол за підсумками голосування. У ЦВК наголосили, що поки не можуть визначити результати виборів у цьому окрузі.
Про це повідомила прес-служба ЦВК в Facebook за підсумками засідання.
Відзначається, що ЦВК поки не може визначити результати виборів в 87 окрузі через оскаржень результатів виборів в судах. "В даний час в судах ще знаходяться апеляційні скарги на рішення суду першої інстанції по трьох справах. Результати їх розгляду повинні завтра, 13 квітня", - уточнили в комісії.
Глава ЦВК Олег Діденко зазначив, що з виборами в Івано-Франківській області склалися дві ситуації. Суд відзначив рішення про перерахунок голосів. Отже, окружна комісія повинна взяти за основу первинний протокол дільничної комісії і вести його дані в уточнений протокол.
Крім того, через визнання недійсним голосування на окремих виборчих дільницях ЦВК повинна скласти протокол про перерахунок та внести ці дані в уточнений протокол.
"Сподіваюся, що окружна виборча комісія виконає вимоги закону про встановлення достовірних результатів голосування, які максимально точно відображають волевиявлення виборців, а також в повній мірі враховують рішення судів", - додав глава ЦВК.
Нагадаємо, 8 квітня окружний адміністративний суд Івано-Франківська скасував постанову ОВК №87 про визнання виборів недійсними на виборчій дільниці №260515 в селі Парище. Це вже другий позов про скасування рішення окружної виборчої комісії, який задовольнив суд.
Відзначимо, ЦВК прийняла протокол про підсумки виборів на 87 окрузі в Івано-Франківській області. Як заявив глава ЦВК Олег Діденко, офіційно результати голосування будуть оголошені після того, як всі суди, в які надійшли заяви про порушення, винесуть свої рішення.
Згідно з поточними даними, вибори на 87 окрузі виграв спортсмен Василь Вірастюк, якого висувала партія "Слуга народу". Він обійшов бізнесмена Олександра Шевченко на 700 голосів.
При цьому поліція відкрила 17 кримінальних справ за порушення на цих виборах.