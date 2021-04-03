Довыборы на 87 округе: голосование признали недействительным на еще одном участке

Окружная избирательная комиссия №87 признала недействительным голосование на довыборах в Верховную раду на еще одном избирательном участке. На участке №260028 в селе Монастырчаны обнаружили расхождение в голосах.

Как рассказали наблюдатели, после открытия пакета с бюллетенями с участка №260028, который находился с 31 марта в ОИК, глава участковой избирательной комиссии заявил, что часть бюллетеней упакована по-другому.

Во время пересчета голосов за кандидата Александра Шевченко члены комиссии насчитали 79 бюллетеней вместо 172, как было указано в протоколе. После того как члены комиссии обнаружили расхождение в голосах, они вызвали полицию.

Кроме того, член ОИК от "Слуги народа" предложил признать голосование на участке №260028 недействительным, мотивируя это якобы отсутствием контрольных талонов, которые члены УИК не приобщили к документации, а привезли с собой.

"Это уже пятый участок, где обнаружено расхождение голосов за кандидата Александра Шевченко, и четвертый, где признано недействительным голосование", - заявили в "ОПОРА".

Отметим, по состоянию на 17:00 на округе №87 в Ивано-Франковской области посчитано 94% голосов. По предварительным результатам, лидирую кандидат от "Слуги народа" Василий Вирастюк с 31,32% поддержки, за ним идут Александр Шевченко из партии "За майбутне" (29,73%) и Руслан Кошулинский из "Свободы" (28,86%).