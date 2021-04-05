Стало известно, когда ЦИК официально объявит итоги выборов на 87 округе

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) приняла протокол об итогах выборов на 87 округе в Ивано-Франковской области. Но официально объявит результаты после того, как все суды, в которые поступили заявления о нарушениях, вынесут свои решения.

Сообщается, что глава окружной избирательной комиссии 87 округа отчитался о ее работе, но доклад вызвал много вопросов. По словам Диденко, есть много сигналов о нарушениях, среди них и факты исчезновения избирательных бюллетеней

"Призываем правоохранительные органы как можно быстрее провести беспристрастное расследование и привлечь к ответственности лиц, которые совершили эти нарушения. В свою очередь ЦИК будет детально прорабатывать все материалы от ОИК и в пределах своих полномочий устанавливать результаты выборов с учетом судебных решений, которые вступят в законную силу", - отметил Диденко.