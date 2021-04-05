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Стало известно, когда ЦИК официально объявит итоги выборов на 87 округе

Новина українською → Киев, Понедельник 05 апреля 2021 16:56
Стало известно, когда ЦИК официально объявит итоги выборов на 87 округе Фото: глава ЦИК Олег Диденко (facebook com olegdidenko)
Автор: РБК-Украина

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) приняла протокол об итогах выборов на 87 округе в Ивано-Франковской области. Но официально объявит результаты после того, как все суды, в которые поступили заявления о нарушениях, вынесут свои решения.

Об этом заявил глава ЦИК Олег Диденко, передает пресс-служба комиссии.

Сообщается, что глава окружной избирательной комиссии 87 округа отчитался о ее работе, но доклад вызвал много вопросов. По словам Диденко, есть много сигналов о нарушениях, среди них и факты исчезновения избирательных бюллетеней

"Призываем правоохранительные органы как можно быстрее провести беспристрастное расследование и привлечь к ответственности лиц, которые совершили эти нарушения. В свою очередь ЦИК будет детально прорабатывать все материалы от ОИК и в пределах своих полномочий устанавливать результаты выборов с учетом судебных решений, которые вступят в законную силу", - отметил Диденко.

Напомним, согласно текущим данным, выборы на 87 округе выиграл спортсмен Василий Вирастюк, которого выдвигала партия "Слуга народа". Он обошел бизнесмена Александра Шевченко на 700 голосов.

При этом полиция открыла 17 уголовных дел за нарушения на этих выборах.

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