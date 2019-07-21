ЦИК обработал 1% протоколов

Появились результаты подсчета 1% протоколов
Центральная избирательная комиссия опубликовала результаты подсчета 1% протоколов на выборах в Раду. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные информационной системы ЦИК.
По результатам подсчета 1% протоколов, голоса распределяются следующим образом:
Отметим, в 22:00 Центральная избирательная комиссия начала публиковать первые результаты выборов в Раду 2019 года.
Согласно результатам, в Раду проходят партия "Слуга народа, "Батькивщина". Европейская солидарность", Радикальная партия Олега Ляшко и "Оппозиционная платформа - За життя".
Напомним, на выборах в Верховную раду 21 июля по партийным спискам 5%-ный барьер преодолевают пять политических сил.
По данным Национального экзит-пола, который проводили фонд "Демократические инициативы", Центр Разумкова и КМИС, больше всего голосов набирают следующие политические силы:
"Слуга народа" - 44,2%
"Оппозиционная платформа - За життя"- 11,4%
"Европейская солидарность" - 8,8%
"Батькивщина" - 7,4%
"Голос" - 6,5%
Отметим, согласно данным Центральной избирательной комиссии явка избирателей на внеочередных парламентских выборах по состоянию на 20:00 воскресенья, 21 июля, составляет 49,89%.
По данным "Опоры", по состоянию на 20:00 явка на выборах в Раду составила 49,3%.