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В Раду проходят пять партий

Новости » Выборы 2019    21.07.2019 - 22:02
В Раду проходят пять партий
Фото: голосование на выборах (Виталий Носач, РБК-Украина)

Данные близки к окончательным и существенно меняться не будут

На выборах в Верховную раду 21 июля по партийным спискам 5%-ный барьер преодолевают пять политических сил. Данные по состоянию на 20:00 обнародовала на пресс-конференции директор фонда "Демократические инициативы" Ирина Бекешкина.

По данным Национального экзит-пола, который проводили фонд "Демократические инициативы", Центр Разумкова и КМИС, больше всего голосов набирают следующие политические силы:

  1. "Слуга народа" - 44,2%
  2. "Оппозиционная платформа - За життя"- 11,4%
  3. "Европейская солидарность" - 8,8%
  4. "Батькивщина" - 7,4%
  5. "Голос" - 6,5%

В Раду проходят пять партий

Остальные партии набирают меньше необходимых 5% голосов и в Верховною раду не проходят.

Данные экзит-пола:

1

«Слуга народа»

44,2%

2

«Оппозиционная платформа – За життя»

11,4%

3

«Европейская солидарность» 

8,8%

4

ВО «Батькивщина» 

7,4%

5

«Голос» 

6,5%

6

«Сила и Честь» 

4,3%

7

«Оппозиционный блок» 

3,3%

8

«Партия Шария» 

3,1%

9

Радикальная партия Олега Ляшко

2,8%

10

«Украинская стратегия Гройсмана» 

2,2%

11

ВО «Свобода»

2,1%

12

«Гражданская позиция»

0,9%

13

«Самопоміч» 

0,7%

14

Партия Зеленых Украины 

0,6%

15

Аграрная партия Украины

0,5%

16

«Рух нових сил Михаила Саакашвили»

0,4%

17

«Сила людей»

0,3%

18

«Сила права» 

0,2%

19

«Социальная справедливость» 

0,2%

20

«Патриот»

0,1%

21

«Незалежнисть»

0,1%

22

ВО «Факел»

0,0%

Ошибка выборки составляет 0,5-1,0%.

Напомним, по данным Национального экзит-пола на 18:00, лидируют следующие партии:  "Слуга народа" - 43,9%, "Оппозиционная платформа - За життя" - 11,5%, "Европейская солидарность" - 8,9%, "Батькивщина" - 7,6%, "Голос" - 6,3%.

Отметим, по данным экзит-пола ТСН на 18:00, в парламент проходят: "Слуга народа" - 44,4%, "Оппозиционная платформа - За життя" - 12,5%, "Европейская солидарность" - 8,5% , "Батькивщина" - 7,7%, Голос" - 6,0%.

Как подсчитало РБК-Украина, по предварительным данным Национального экзит-пола на 18:00,  партии получат в Раде: "Слуга народа" - 127 мест,  "Оппозиционная платформа - За життя" -  33 места, "Европейская солидарность"  - 26 мест, "Батькивщина" - 22 места, "Голос" - 18 мест. Остальные 199 мандатов получат депутаты-мажоритарщики.

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