В Раду проходят пять партий

Данные близки к окончательным и существенно меняться не будут
На выборах в Верховную раду 21 июля по партийным спискам 5%-ный барьер преодолевают пять политических сил. Данные по состоянию на 20:00 обнародовала на пресс-конференции директор фонда "Демократические инициативы" Ирина Бекешкина.
По данным Национального экзит-пола, который проводили фонд "Демократические инициативы", Центр Разумкова и КМИС, больше всего голосов набирают следующие политические силы:
Остальные партии набирают меньше необходимых 5% голосов и в Верховною раду не проходят.
Данные экзит-пола:
|
1
|
«Слуга народа»
|
44,2%
|
2
|
«Оппозиционная платформа – За життя»
|
11,4%
|
3
|
«Европейская солидарность»
|
8,8%
|
4
|
ВО «Батькивщина»
|
7,4%
|
5
|
«Голос»
|
6,5%
|
6
|
«Сила и Честь»
|
4,3%
|
7
|
«Оппозиционный блок»
|
3,3%
|
8
|
«Партия Шария»
|
3,1%
|
9
|
Радикальная партия Олега Ляшко
|
2,8%
|
10
|
«Украинская стратегия Гройсмана»
|
2,2%
|
11
|
ВО «Свобода»
|
2,1%
|
12
|
«Гражданская позиция»
|
0,9%
|
13
|
«Самопоміч»
|
0,7%
|
14
|
Партия Зеленых Украины
|
0,6%
|
15
|
Аграрная партия Украины
|
0,5%
|
16
|
«Рух нових сил Михаила Саакашвили»
|
0,4%
|
17
|
«Сила людей»
|
0,3%
|
18
|
«Сила права»
|
0,2%
|
19
|
«Социальная справедливость»
|
0,2%
|
20
|
«Патриот»
|
0,1%
|
21
|
«Незалежнисть»
|
0,1%
|
22
|
ВО «Факел»
|
0,0%
Ошибка выборки составляет 0,5-1,0%.
Напомним, по данным Национального экзит-пола на 18:00, лидируют следующие партии: "Слуга народа" - 43,9%, "Оппозиционная платформа - За життя" - 11,5%, "Европейская солидарность" - 8,9%, "Батькивщина" - 7,6%, "Голос" - 6,3%.
Отметим, по данным экзит-пола ТСН на 18:00, в парламент проходят: "Слуга народа" - 44,4%, "Оппозиционная платформа - За життя" - 12,5%, "Европейская солидарность" - 8,5% , "Батькивщина" - 7,7%, Голос" - 6,0%.
Как подсчитало РБК-Украина, по предварительным данным Национального экзит-пола на 18:00, партии получат в Раде: "Слуга народа" - 127 мест, "Оппозиционная платформа - За життя" - 33 места, "Европейская солидарность" - 26 мест, "Батькивщина" - 22 места, "Голос" - 18 мест. Остальные 199 мандатов получат депутаты-мажоритарщики.