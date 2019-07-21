ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

ЦИК начал публиковать первые результаты выборов

Новости » Выборы 2019    21.07.2019 - 22:10
ЦИК начал публиковать первые результаты выборов
Фото: выборы в Раду (РБК-Украина)

Обработаны результаты 0,03% протоколов

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) начала публиковать первые результаты выборов в Раду 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные информационной системы ЦИК.

По результатам подсчета 0,03% протоколов, голоса распределяются следующим образом:

  1. "Слуга народа" - 48,00%
  2. "Батькивщина" - 11,51%
  3. "Европейская солидарность" - 8,12%
  4. Радикальная партия Олега Ляшко - 6,78%
  5. "Оппозиционная платформа - За життя" - 5,81%

ЦИК начал публиковать первые результаты выборов

Кроме того, ЦИК публикует результаты мажоритарщиков, которые набирают большинство голосов на округах:

  • № 13 - Петр Юрчишин (самовыдвиженец)
  • № 32 - Елена Криворучкина ("Слуга народа")
  • № 57 - Вадим Новинский ("Оппозиционный блок")
  • № 70 - Иван Дрогобецкий (ОПЗЖ)
  • № 103 - Олег Воронько ("Слуга народа")
  • № 147 - Олег Кулинич (самовыдвиженец)
  • № 152 - Олег Осуховский (ВО "Свобода")
  • № 167 - Владимир Гевко ("Слуга народа")
  • № 221 - Анна Пуртова ("Слуга народа")

Напомним, по данным Национального экзит-пола, который проводили фонд "Демократические инициативы", Центр Разумкова и КМИС, парламент проходят пять партий. Больше всего голосов набирают следующие политические силы: "Слуга народа" - 44,2%, "Оппозиционная платформа - За життя"- 11,4%, "Европейская солидарность" - 8,8%, "Батькивщина" 7,4%, "Голос" - 6,5%.

Как подсчитало РБК-Украина, по предварительным данным Национального экзит-пола на 18:00,  партии получат в Раде: "Слуга народа" - 127 мест,  "Оппозиционная платформа - За життя" -  33 места, "Европейская солидарность"  - 26 мест, "Батькивщина" - 22 места, "Голос" - 18 мест. Остальные 199 мандатов получат депутаты-мажоритарщики.

В Раду проходят пять партий
Новости Украины Порошенко Зеленский Центральная избирательная комиссиявыборырезультаты
Daily
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь