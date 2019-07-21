ЦИК начал публиковать первые результаты выборов

Обработаны результаты 0,03% протоколов
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) начала публиковать первые результаты выборов в Раду 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные информационной системы ЦИК.
По результатам подсчета 0,03% протоколов, голоса распределяются следующим образом:
Кроме того, ЦИК публикует результаты мажоритарщиков, которые набирают большинство голосов на округах:
Напомним, по данным Национального экзит-пола, который проводили фонд "Демократические инициативы", Центр Разумкова и КМИС, парламент проходят пять партий. Больше всего голосов набирают следующие политические силы: "Слуга народа" - 44,2%, "Оппозиционная платформа - За життя"- 11,4%, "Европейская солидарность" - 8,8%, "Батькивщина" 7,4%, "Голос" - 6,5%.
Как подсчитало РБК-Украина, по предварительным данным Национального экзит-пола на 18:00, партии получат в Раде: "Слуга народа" - 127 мест, "Оппозиционная платформа - За життя" - 33 места, "Европейская солидарность" - 26 мест, "Батькивщина" - 22 места, "Голос" - 18 мест. Остальные 199 мандатов получат депутаты-мажоритарщики.