ЦИК начал публиковать первые результаты выборов

Фото: выборы в Раду (РБК-Украина)

Обработаны результаты 0,03% протоколов

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) начала публиковать первые результаты выборов в Раду 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные информационной системы ЦИК.

По результатам подсчета 0,03% протоколов, голоса распределяются следующим образом:

"Слуга народа" - 48,00% "Батькивщина" - 11,51% "Европейская солидарность" - 8,12% Радикальная партия Олега Ляшко - 6,78% "Оппозиционная платформа - За життя" - 5,81%

Кроме того, ЦИК публикует результаты мажоритарщиков, которые набирают большинство голосов на округах:

№ 13 - Петр Юрчишин (самовыдвиженец)

№ 32 - Елена Криворучкина ("Слуга народа")

№ 57 - Вадим Новинский ("Оппозиционный блок")

№ 70 - Иван Дрогобецкий (ОПЗЖ)

№ 103 - Олег Воронько ("Слуга народа")

№ 147 - Олег Кулинич (самовыдвиженец)

№ 152 - Олег Осуховский (ВО "Свобода")

№ 167 - Владимир Гевко ("Слуга народа")

№ 221 - Анна Пуртова ("Слуга народа")

Напомним, по данным Национального экзит-пола, который проводили фонд "Демократические инициативы", Центр Разумкова и КМИС, парламент проходят пять партий. Больше всего голосов набирают следующие политические силы: "Слуга народа" - 44,2%, "Оппозиционная платформа - За життя"- 11,4%, "Европейская солидарность" - 8,8%, "Батькивщина" 7,4%, "Голос" - 6,5%.

Как подсчитало РБК-Украина, по предварительным данным Национального экзит-пола на 18:00, партии получат в Раде: "Слуга народа" - 127 мест, "Оппозиционная платформа - За життя" - 33 места, "Европейская солидарность" - 26 мест, "Батькивщина" - 22 места, "Голос" - 18 мест. Остальные 199 мандатов получат депутаты-мажоритарщики.