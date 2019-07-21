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"Опора" опубликовала данные о явке избирателей на 20:00

Новости » Выборы 2019    21.07.2019 - 22:07
"Опора" опубликовала данные о явке избирателей на 20:00
Фото: Ольга Айвазовская (РБК-Украина)

Явка избирателей составила 49,3%

По состоянию на 20:00 явка на выборах в Раду составила 49,3%. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение председателя правления Гражданской сети "Опора" Ольги Айвазовской на странице в Facebook.

В частности, она отметила, что по данным параллельного подсчета "Опоры", по состоянию на 20:00 явка избирателей составила 49,3% (погрешность 0,6%).

"Юг - 47,1%, центр - 50,9%. восток - 49,5%, запад - 48,5%. Погрешность для регионов составляет 1,5%", - отметила Айвазовская.

&quot;Опора&quot; опубликовала данные о явке избирателей на 20:00

Напомним, согласно данным Центральной избирательной комиссии явка избирателей на внеочередных парламентских выборах по состоянию на 20:00 воскресенья, 21 июля, составляет 49,89%.

Отметим, в интервью РБК-Украина директор Социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович заявил, что явка на досрочных парламентских выборах ожидается выше привычной. "Явка будет выше привычной, может, будет дотягивать до 60%, на уровне 57-58%", - отмечал он.

Для сравнения, во втором туре выборов президента 2019 окончательная явка избирателей составила 62,07% в 199 округах.

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