ЦИК начал публиковать данные о явке на 20:00

Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

Явка на выборах в Раду почти достигла 50%

Данные Центральной избирательной комиссии свидетельствуют, что явка избирателей на внеочередных парламентских выборах по состоянию на 20:00 воскресенья, 21 июля, составляет 49,89%. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные ЦИК.

Отметим, по состоянию на 20:55 поступили данные о явке только с 4 окружных комиссий.

Как писало РБК-Украина ранее, глава ЦИК Татьяна Слипачук прогнозировала более низкую явку на выборах в Раду, чем на президентских. Она подчеркивала, что лето - не только сезон отпусков, но и сезон подработки.

"Мы думаем, это (явка - ред.) может быть проблемой. Ведь речь идет не только о сезоне отпусков, когда человек может очень просто изменить свое место голосования, но и о периоде, когда некоторые украинцы едут зарабатывать деньги за границу. А в голосовании за рубежом есть отдельные трудности", - заявляла руководительница ЦИК.

Подчеркнем, в интервью РБК-Украина директор Социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович заявил, что явка на досрочных парламентских выборах ожидается выше привычной."Явка буде выше привычной, может, будет дотягивать до 60%, на уровне 57-58%", - отмечал он.

Также добавим, что, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", на вторую половину месяца планируют отпуск 24% граждан Украины, что может повлиять на явку на досрочных выборах в Раду.

Отметим, во втором туре выборов президента 2019 окончательная явка избирателей составила 62,07% в 199 округах.