ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

ЦИК начал публиковать данные о явке на 20:00

Новости » Выборы 2019    21.07.2019 - 20:59
ЦИК начал публиковать данные о явке на 20:00
Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

Явка на выборах в Раду почти достигла 50%

Данные Центральной избирательной комиссии свидетельствуют, что явка избирателей на внеочередных парламентских выборах по состоянию на 20:00 воскресенья, 21 июля, составляет 49,89%. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные ЦИК.

Отметим, по состоянию на 20:55 поступили данные о явке только с 4 окружных комиссий. 

Как писало РБК-Украина ранее, глава ЦИК Татьяна Слипачук прогнозировала более низкую явку на выборах в Раду, чем на президентских. Она подчеркивала, что лето - не только сезон отпусков, но и сезон подработки.

"Мы думаем, это (явка - ред.) может быть проблемой. Ведь речь идет не только о сезоне отпусков, когда человек может очень просто изменить свое место голосования, но и о периоде, когда некоторые украинцы едут зарабатывать деньги за границу. А в голосовании за рубежом есть отдельные трудности", - заявляла руководительница ЦИК.

Подчеркнем, в интервью РБК-Украина директор Социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович заявил, что явка на досрочных парламентских выборах ожидается выше привычной."Явка буде выше привычной, может, будет дотягивать до 60%, на уровне 57-58%", - отмечал он.

Также добавим, что, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", на вторую половину месяца планируют отпуск 24% граждан Украины, что может повлиять на явку на досрочных выборах в Раду.

Отметим, во втором туре выборов президента 2019 окончательная явка избирателей составила 62,07% в 199 округах.

В ЦИК прогнозируют более низкую явку на выборах в Раду В ЦИК назвали области с наибольшей явкой
Новости Украины Порошенко Зеленский явка избирателей
Daily
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь